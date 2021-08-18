台電爆孕婦打過兩劑莫德納仍確診！指揮中心回應了

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陳時中指出，台電三個時間有三個人確診，列為是群聚感染，這兩天驗出來的孕婦，是前一波被列為自主健康管理者，後來驗出陽性後，目前建議公司整層樓全部PCR採檢，也建議做整體企業快篩。
另外，指揮中心發言人莊人祥表示，該孕婦目前是輕症，且個案是8/13打莫德納第二劑，並在8/14發病，不算完整接種兩劑14天後，莊人祥提到，國內個案目前有9例個案，在完整接種14天後還有確診，但這9個個案都是打AZ疫苗。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診，分別為1,351例境外移入，14,487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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