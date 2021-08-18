越南疫情嚴峻！外交部：越南政府同意台商造冊打疫苗

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歐江安指出，駐處不定期以線上視訊會議，與台商會幹部及僑界領袖就當地疫情、相關防檢疫規定及台商僑民需求等議題交換意見，並配合提供相關協助。目前在越南的台商僑民約7萬人，主要旅居在南越地區。經過駐越南代表處近期積極進洽協調，目前越南政府已將台商及僑民納入疫苗接種計畫中，其中位於越南重要工業區或疫情嚴重地區的台商，已經獲得越南政府列為優先接種對象。
依據外交部及駐處掌握的資訊，因越南政府取得疫苗數量有限，以及部分省市疫苗施打進度不如理想，仍然有許多台商及僑民尚未順利接種疫苗。外交部長吳釗燮已經指示政務次長田中光在4日召見越南駐台代表阮英勇大使轉達我國政府的關切，並請阮大使促請越南中央及地方省市政府儘速安排台商接種疫苗。據我方掌握資訊，越南政府已初步同意開放台商企業造冊登記，以備施打疫苗。
外交部指出，駐越南代表處、駐胡志明市辦事處與外交部持續密切關注越南疫情發展與醫療防疫能量，並透過與越南台商會建立的群組以及各種管道，及時提供當地台商僑民必要的協助。外交部也再次呼籲旅居越南的國人與台商在疫情期間務必遵守當地政府防疫規定，並做好防疫相關措施，以確保健康及安全。
在越南商旅的國人如果遭遇急難狀況，可聯繫駐越南代表處（順化以北）或駐胡志明市辦事處（峴港以南）：駐越南代表處急難救助電話：【境外】（+84）913-219-986、【境內】0913-219-986；駐胡志明市辦事處急難救助電話：【境外】（+84）903-927-019、【境內】0903-927-019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。