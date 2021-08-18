陳致中促辦東奧英雄遊行踏高雄申奧第一步 陳其邁允爭取
台灣體育好手在東京奧運的好表現令全國民眾與有榮焉，民進黨高雄市議員陳致中今在議會總質詢時指出，國訓中心所在的高雄是國手們榮耀的家鄉，盼市府積極爭取舉辦英雄遊行，也是時候為高雄申奧踏出第一步，對此，市長陳其邁允諾將極力爭取，並持續為申奧夢想前進。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-18 11:38:22｜2021-08-18 11:48:27
高雄市議員陳致中指出，台灣選手在東京奧運的表現有目共睹，行政院長蘇貞昌曾說會規劃英雄遊行，以表彰運動員表現及激發人民光榮感，高雄市身為國訓中心所在地，堪稱是選手們榮耀的家鄉，認為市長陳其邁應積極向中央爭取，讓英雄遊行在高雄舉行。
陳致中認為，除了呼籲爭取辦理英雄遊行，陳其邁早在2005年擔任高雄市代理市長時就曾說過，論實力和知名度，台灣申辦奧運非高雄市莫屬，如今高雄縣市合併，國家的整體實力也不可同日而語，已是時候為申奧踏出第一步，且主辦奧運可升級城市基礎建設，同時也可提高台灣國際知名度、帶動運動風氣及凝聚國人向心力，甚至可能發揮地主國優勢，讓台灣奪牌數更上一層樓，高雄已有舉辦2009年世界運動會的經驗，是台灣申奧的最佳選擇。
對此，陳其邁表示，高雄當然是舉辦英雄遊行最好的地點，目前中央還在規劃相關活動，不論是遊行或其他活動，高雄都會極力爭取，至於申奧，高雄的姊妹市、人口約236萬人的澳洲布里斯本也成功申辦2032年奧運，確實加強了高雄申奧的雄心壯志，以高雄為核心的南台灣在各個面向上都不輸布里斯本，市府會持續努力，相信終有一天能讓奧運到高雄舉辦。