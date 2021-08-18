比鬼月還恐怕！企業最害怕遇「內鬼」洩密 53%慘遭損失
農曆七月俗稱「鬼月」，民俗上有諸多傳統禁忌，但在職場部分，上班族更怕遇到「討厭鬼」，人力銀行今（18）日發布「民俗月工作禁忌與職場鬼怪調查」，統計指出，最害怕同事是「心機鬼」的佔比最高，達70%，接著依序是雙面刀鬼、自私鬼與馬屁精、順手牽羊精；企業主則害怕遇「內鬼」，曾有38.1%遇過洩密事件並且造成損失，因此有44.2%企業有訂定內鬼員工的防堵機制。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-18 11:39:52
農曆七月俗稱「鬼月」，民俗上有諸多傳統禁忌，除了拜拜求心安，不少人還是會刻意避免生活習慣，yes123求職網在最新統計指出，每到七月，有將近7成上班族會減少夜生活，也有65%上班族會避免到海邊、湖邊、河邊等地戲水。不過，大部分上班族相較於鬼月，更害怕「職場鬼怪」。
根據調查，令上班族害怕的鬼怪同事依序為「心機鬼」(70.2%)、「雙面刀鬼」(68.6%)、「自私鬼」(60.2%)，以及「馬屁精」(42.1%)、「順手牽羊精」(36.5%)、「大嘴巴怪」(35.4%)、「自大鬼」(34%)、「色鬼」(32.9%)，以及「找藉口鬼」(31.3%)跟「白目怪」(29.6%)。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，當遇上「職場鬼怪」同事影響公事進度時，應該先沉住氣，減少正面衝突，避免引發「互嗆」的人身攻擊爭議，直接向上司反映，要求秉公處理就可以；另一方面，或許每個人的工作態度、價值觀不同，但不用刻意私下把某些同事直接貼標籤，像是直呼對方為「某某鬼怪」，或是「豬隊友」，形成所謂的「辦公室小圈圈」，結果在「隔離」自認看不慣的同仁時，可能也讓自己同時變成職場霸凌的加害者。
企業主部分，則最擔心遇到內鬼，該調查顯示，有38.1%的企業坦言，曾經碰過「內鬼洩密」事件；而且其中53.3%更指出「有造成」損失。因此有44.2%的公司表示，目前有防止出現「內鬼員工」的機制。