4大美魔女難得齊聚！郁方不捨屏東暴雨　親自南下做愛心

前陣子屏東縣遭逢連日暴雨，高樹鄉「善導書院」面臨新挑戰，中秋節鳳梨酥預購數量不及去年的一半，入不敷出，該院自給自足的經營理念影響甚大，昨（17）日，藝人郁方就帶著于美人、佩甄和何如芸特地南下關心，希望能達拋磚引玉效果，讓大家伸出援手來預購中秋鳳梨酥禮盒，以解其燃眉之急。

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郁方不捨善導書院面臨困境，邀請圈內友人、企業界人士等，集結各方力量來增強中秋買氣，她一看到簡報影片就淚眼婆娑：「你難以想像，這塊土地上還存在著這麼多弱勢族群，看著小朋友單純卻又流露出讓人疼惜的眼神，心都揪結了。」表示書院靠著這裡的小朋友、中學時代，在課餘時間栽種蔬果，以自己的勞力賺取全部生活開銷，「你會感動他們不求於人的自尊心，但也心疼他們因天災、疫情等衝擊，遇到收入短缺等瓶頸，我們能做的就是想辦法多買」。

教育起家的于美人，格外重視教育紮根，她和現場學生玩「花心漢字字讀遊戲」，以部首為中心，讓大家去做聯想字，她認為教育可以改變一個人的價值觀，教育可以讓這些弱勢族群改變未來現況，給這些孩子們更多的學習機會和環境，他們就能以學業成績，來改變自己的命運，創造更多的機會。于美人大聲疾呼教育之重，捐出自編的「花心漢字字讀遊戲本」40本，讓這裡更多學生可以學習、吸收更多字彙和知識，同時啟發他們的聯想力。

▲于美人現場和小朋友玩「花心漢字字讀遊戲」。（圖／郁方提供）

佩甄則說：「這些小朋友，有些人缺乏母愛，缺乏家庭的溫暖，給他們一個擁抱，都會讓他們感到窩心」，當小朋友對佩甄喊著「阿姨」，讓她瞬間眼眶泛紅：「可愛的小孩，怎麼捨得他們這麼小就受這麼多的苦。」