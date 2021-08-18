因習近平促共同富裕？中國股市大跳水　逾3800公司下跌

中國A股、港股市場17日突然迎來大跳水。截至收盤，三大股指跌幅均超過2%，恆生科技指數更是跌了3%，個股幾乎全面殺跌，超過3800家公司下跌，股盤上一片慘綠。造成大跳水的原因一度指向美國參議員的駐台美軍推文，以及中國在西南、東南等周邊實兵演練，引發恐慌。但隨後有分析指出，恐怕與中共領導人習近平在中共中央財經會議下令整頓「高收入」群的說法，以及根本的經濟問題有關。





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綜合中媒報導，中國A股市場在17日下午突然集體跳水，截至收盤，三大股指跌幅均超過2%。個股幾乎全面殺跌，兩市僅有600支個股飄紅，3800支個股殺跌。前期熱點更是全面熄火，半導體、白酒、醫療跌幅慘重。





不少市場人士認為，造成集體跳水的原因，是因為美國資深參議的一則推文，他在推特上透露美國在台灣有3萬人駐軍，這則消息在經過媒體報導後，迅速在市場傳播，再加上中國軍方透露，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練的消息，進而引發殺跌。





▲截至收盤，上證指數下跌2%，報3446.98點；深證成指跌2.33%，報14350.65點；創業板指跌2.34%，報3224.15點。從走勢上看，指數主跌段集中在午後（圖／翻攝自《券商中國》）

但有分析認為，市場殺跌的根本原因可能還是經濟問題。





不過也有觀察指出，從時間點來看，中共領導人習近平17日主持中共中央財經會議時，表示要促進共同富裕問題，加強對「高收入」的規範和調節，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多「回報社會」，這恐怕才是引發中國投資人恐慌的主因。





另有分析指出，這一波殺跌與7月那一波比，又有明顯的不同，那就是外資的態度。7月底殺跌，外資淨流出明顯，但17日市場跳水，雖然影響到外資走向，但是全天仍是淨買入14.74億元。這意味著這次的殺跌並非外資主導。



