高鐵中秋疏運增179班次 採「全車對號座」20日開放搶票
中秋節將至，台灣高鐵將在9月17日到22日為中秋疏運，增開179班次列車，包含南下84班、北上95班，並實施全車對號座，總計6天提供797班次列車的旅運服務，並在8月20日（五）凌晨零時起開放預購票。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-18 12:02:26
台灣高鐵說，9月11日（六）為中秋連假前的補上班日，為服務旅客通勤需求，在當天增開3班次北上列車（詳下表），各增開車次對號座車票同步於8月20日凌晨零時起開放預購票。
台灣高鐵表示，目前持續依照疫情指揮中心之最新防疫指引，進行乘載率管控及座位安排，敬請旅客提早訂位購票，以免影響行程，部分夜間車次也將於疏運期間延後收班（最晚至晚間12時抵達端點站），以加強服務旅客。中秋疏運期間列車上與車站（付費區與非付費區）內仍禁止飲食，警戒降級期間，車站內餐廳可以提供內用餐飲服務。
台灣高鐵表示，維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，同時適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，並提醒旅客，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。