借鏡阿富汗政變　黃暐瀚：美國承諾「不會長久」

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黃暐瀚也說，兩岸真的發生戰爭，那將是最壞的結果，但沒人可以保證，這個狀況不會發生。期待美國援助，但不要把雞蛋全放在同個籃子上﹔台灣該認真想想，要不要學習以色列，全民皆兵，恢復徵兵，軍力、軍備、軍人數，都有需要檢討加強。





最後，黃暐瀚表示，還是那句話，「阿富汗當然不是台灣，但美國，是同一個美國」，台灣得團結，得準備，得靠自己，別無他法。



