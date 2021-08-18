借鏡阿富汗政變　黃暐瀚：美國承諾「不會長久」

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黃暐瀚說，「美國武器，不是萬能」，20年、15萬以上的美軍，長期的人力物力，事後證明，完全無用，「不是美國武器沒用，而是光靠武器，沒用」，武器再先進，還得人用，人心不抵抗，見面就投降，還順便繳械，君不見，美國武器幾乎都是拿在塔利班軍隊的手上，武器雖強，但不是萬能。
黃暐瀚強調，「美國承諾，不會長久」，端看越南、阿富汗，這都是美國用盡心血，努力經營的地方，說走就走，曾經的防務承諾，說變就變，當然相信美國也不會在台海發生戰事的時候，完全「撒手不管」，但會管到什麼程度？會管多久？沒人可以保證。
因此，黃暐瀚提出「不求戰、不懼戰、要備戰」3點結論，呼籲社會，靠山山倒、靠人人跑、靠自己最好。
黃暐瀚說，不要故意引戰，萬不得已，也要盡量避戰。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家﹔要避免兩岸一旦開戰，台灣出現「骨牌投降效應」，那就得同島一命、朝野一心，坦白說，此刻的台灣，朝野對立，互相攻訐。在野黨懷疑開戰之後，蔡總統會不會落跑？執政黨批評，在野黨只會跟中共同一口徑說話。「別吵了，好嗎？」
黃暐瀚也說，兩岸真的發生戰爭，那將是最壞的結果，但沒人可以保證，這個狀況不會發生。期待美國援助，但不要把雞蛋全放在同個籃子上﹔台灣該認真想想，要不要學習以色列，全民皆兵，恢復徵兵，軍力、軍備、軍人數，都有需要檢討加強。
最後，黃暐瀚表示，還是那句話，「阿富汗當然不是台灣，但美國，是同一個美國」，台灣得團結，得準備，得靠自己，別無他法。