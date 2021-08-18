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12到17歲青少年打疫苗有兩種選擇！陳時中：公文下午送到

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-18 14:55:22｜2021-08-18 15:21:23

台大公衛教授陳秀熙今（18）日上午在直播中表示，美國最新研究指出，針對12到17歲青少年接種莫德納疫苗的安全性「可接受」，對此，指揮中心做出最新回應。

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指揮中心指揮官陳時中表示，疾管署已經向食藥署提出12到17歲接種莫德納疫苗的申請，下午公文就會送來，「針對青少年打疫苗，相關BNT與莫德納疫苗的交互運用有必要。」他強調，不是兩個混打，而是未來考慮可以提供12歲到17歲青少年兩個選擇。

至於目前國內莫德納疫苗數量不足，未來如果開放青少年施打，是否排擠到已經接種第一劑疫苗的人員？對此陳時中強調，青少年接種本來規劃是BNT，現在多一個選擇，莫德納的供應量還是會考慮到第一劑的必要性，來保留相關的量，所以青少年接種還是會以BNT疫苗為主。

國外報導指出，0到3歲的確診小孩，家戶傳播比3歲以上還更容易，對此指揮中心專家小組召集人張上淳說明，過往因為很少低齡小孩發生感染，現在因為Delta病毒株的關係，因為家人密切接觸，不能忽略小小孩的家戶感染，當時也認為這類小小孩跟社區內的人接觸低，所以造成傳染風險小，目前國內很少小小孩感染，並沒有看到這樣問題，再加上國內目前也以英國變種病毒株為主。

另外針對突破性感染，國外發現即便接種兩劑疫苗，Delta病毒株的確診者病毒量，跟沒打疫苗是相當的，張上淳表示，這波Delta病毒株確診者，打完疫苗後還是Ct值很低，換句話說病毒量高，張上淳舉例，從美國可以看到，雖然施打疫苗比例高，但還是大規模傳播，所以有打疫苗還是要擔心防護力，尤其對Delta病毒株要靠其他方式，例如要加強包括戴口罩等，這部分都還是要特別小心關切。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計確診14487例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計確診14487例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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