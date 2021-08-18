12到17歲青少年打疫苗有兩種選擇！陳時中：公文下午送到

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至於目前國內莫德納疫苗數量不足，未來如果開放青少年施打，是否排擠到已經接種第一劑疫苗的人員？對此陳時中強調，青少年接種本來規劃是BNT，現在多一個選擇，莫德納的供應量還是會考慮到第一劑的必要性，來保留相關的量，所以青少年接種還是會以BNT疫苗為主。
國外報導指出，0到3歲的確診小孩，家戶傳播比3歲以上還更容易，對此指揮中心專家小組召集人張上淳說明，過往因為很少低齡小孩發生感染，現在因為Delta病毒株的關係，因為家人密切接觸，不能忽略小小孩的家戶感染，當時也認為這類小小孩跟社區內的人接觸低，所以造成傳染風險小，目前國內很少小小孩感染，並沒有看到這樣問題，再加上國內目前也以英國變種病毒株為主。
另外針對突破性感染，國外發現即便接種兩劑疫苗，Delta病毒株的確診者病毒量，跟沒打疫苗是相當的，張上淳表示，這波Delta病毒株確診者，打完疫苗後還是Ct值很低，換句話說病毒量高，張上淳舉例，從美國可以看到，雖然施打疫苗比例高，但還是大規模傳播，所以有打疫苗還是要擔心防護力，尤其對Delta病毒株要靠其他方式，例如要加強包括戴口罩等，這部分都還是要特別小心關切。
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