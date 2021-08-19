「女版館長」精彩腹語術逗樂市長　柯文哲讚嘆：我沒辦法

直播主小糖個性坦白率真，分享看法時總能一針見血，被粉絲封為「女版館長」，曾在兒童劇團演出的她，還擁有獨特「腹語術」，直播時能一人分飾兩角，化身腹語娃娃「呆呆」，以逗趣對話方式和粉絲們互動，擄獲小孩大人的心，還曾與台北市長柯文哲同框互動，精彩腹語術征服全場，柯文哲看了更直呼：「這太厲害了，我沒辦法！」

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▲小糖精彩腹語術驚豔柯文哲。（圖／UP直播提供）

× ▲小糖精彩腹語術驚豔柯文哲。（圖／UP直播提供）

在外人眼裡，總認為直播主不僅高薪、賺錢簡單，小糖霸氣直言：「歡迎大家來體驗看看，真的沒你們想的那麼容易。」從事直播近4年時間，為了讓自己更具特色，小糖花了許多時間和心力學習腹語術，也努力學習表演、配音等課程，就是希望能讓粉絲有不同感受。

事實上，小糖從小就對表演展現出極高的熱情，大學畢業後，就到兒童劇團表演，由於劇團收入不高，為了維持在台北的生活，小糖最高紀錄同時兼職6份工作，包括劇場表演、Showgirl、婚禮主持、保險業務、飯店櫃檯和補習班老師，還曾忙到一天睡不到2小時，但為了圓站上劇場舞台的夢想，小糖認為一切都值得。而離開劇團後，小糖開始從事直播，同時兼顧活動及婚禮主持工作，收入才逐漸改善。

▲▼小糖曾同時兼職6份工作。（圖／UP直播提供）

× ▲▼小糖曾同時兼職6份工作。（圖／UP直播提供）