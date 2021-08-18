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外交部要送國產疫苗給友邦？陳時中：不能影響國內供應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-18 15:03:15｜2021-08-18 15:18:54

外傳外交部想要捐贈國產疫苗來援助友邦，對此，有民眾憂心是否會影響國內疫苗施打計畫，對此，中央流行疫情指揮中心，今（18）天下午也做出回應。

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指揮官陳時中表示，外交部會進行必要動作，但對指揮中心這邊來講，不能影響到國內疫苗的供應。

另外，針對台北市議員王鴻薇17日指出，陳時中先在廣播節目稱讚聯亞，2小時後說聯亞EUA未過關，質疑陳時中成為股市操盤手，對此，陳時中澄清：「我有稱讚聯亞嗎？我只是說聯亞EUA審查中，下午會跟大家來報告」。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診，分別為1,351例境外移入，14,487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計確診14487例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計確診14487例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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