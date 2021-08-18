外交部要送國產疫苗給友邦？陳時中：不能影響國內供應

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另外，針對台北市議員王鴻薇17日指出，陳時中先在廣播節目稱讚聯亞，2小時後說聯亞EUA未過關，質疑陳時中成為股市操盤手，對此，陳時中澄清：「我有稱讚聯亞嗎？我只是說聯亞EUA審查中，下午會跟大家來報告」。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診，分別為1,351例境外移入，14,487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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