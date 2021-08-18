前長榮空姐穿比基尼「赫見大腿瘀青」　真相爆笑

前長榮航空空姐古婉蓁（Amber、阿古）因長相出眾、身材姣好，被封為「長榮隋棠」。離開航空業後，古婉蓁與友人創力保養品牌，日前飛到美國出差兼渡假，分享一系列泳裝福利，透露游完泳後驚見大腿根部出現不明「瘀青」，後來才發現是虛驚一場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲古婉蓁長相甜美、身材姣好，生活照常被各大論壇和粉絲團轉載。（圖／古婉蓁臉、IG）×▲古婉蓁長相甜美、身材姣好，生活照常被各大論壇和粉絲團轉載。（圖／古婉蓁臉、IG）××古婉蓁釋出多張戲水照，她長髮披肩，穿圖騰樣式比基尼，在海邊踏浪，也有在岸上搔首弄姿的美照，亮點都是凹凸有致的好身材，一對傲人上圍、人字事業線尤其吸睛，輔以潔白蜜大腿，性感有餘。▲▼古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）×▲▼古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）×××不過古婉蓁表示，玩了一整個早上的水，回家看到骨盆的地方有疑似瘀青的色塊，害她緊張了一下，後來才想到，「發現是泳衣旁邊有洞，被曬黑的啦！哈哈哈」，少根筋的行徑令人莞爾。（編輯：楊穎軒）46歲曾馨瑩好逆齡 一張側顏照連徐若瑄都服了台藝大校花「只穿內衣」外拍 網友醒腦：女神降臨《無法》渣男曖昧發生關係不交往 利用床事攻擊漂亮小三