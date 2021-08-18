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前長榮空姐穿比基尼「赫見大腿瘀青」　真相爆笑

▲網美古婉蓁分享比基尼照，魔鬼身材見客。（圖／古婉蓁IG）
▲網美古婉蓁分享比基尼照，魔鬼身材見客。（圖／古婉蓁IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-18 13:19:38｜2021-08-18 13:28:34

前長榮航空空姐古婉蓁（Amber、阿古）因長相出眾、身材姣好，被封為「長榮隋棠」。離開航空業後，古婉蓁與友人創力保養品牌，日前飛到美國出差兼渡假，分享一系列泳裝福利，透露游完泳後驚見大腿根部出現不明「瘀青」，後來才發現是虛驚一場。

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▲古婉蓁長相甜美、身材姣好。（圖／古婉蓁臉書）
▲古婉蓁長相甜美、身材姣好，生活照常被各大論壇和粉絲團轉載。（圖／古婉蓁臉、IG）
▲古婉蓁長相甜美、身材姣好，生活照常被各大論壇和粉絲團轉載。（圖／古婉蓁臉書、IG）
▲古婉蓁長相甜美、身材姣好，生活照常被各大論壇和粉絲團轉載。（圖／古婉蓁臉書、IG）
古婉蓁釋出多張戲水照，她長髮披肩，穿圖騰樣式比基尼，在海邊踏浪，也有在岸上搔首弄姿的美照，亮點都是凹凸有致的好身材，一對傲人上圍、人字事業線尤其吸睛，輔以潔白蜜大腿，性感有餘。

▲古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）
▲▼古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）
▲古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）
▲古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）
▲古婉蓁到美國工作兼旅遊，也在當地打疫苗，上月中在IG分享多張比基尼照。（圖／古婉蓁IG）
不過古婉蓁表示，玩了一整個早上的水，回家看到骨盆的地方有疑似瘀青的色塊，害她緊張了一下，後來才想到，「發現是泳衣旁邊有洞，被曬黑的啦！哈哈哈」，少根筋的行徑令人莞爾。（編輯：楊穎軒）

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