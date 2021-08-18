白宮駁斥「今日阿富汗明日台灣」 外交部感謝美堅定支持
阿富汗民選政府在美軍撤離後迅速垮台，極端組織塔利班重新掌管阿富汗政權。部分藍營人士與中國媒體也認為台灣恐遭美國拋棄，針對「今日阿富汗、明日台灣」言論，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調台灣問題與阿富汗不同，美國對台灣的承諾一如既往的堅實。對此，外交部今（18）日表達感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-18 13:31:16｜2021-08-18 13:35:41
外交部發言人歐江安表示，蘇利文於美東時間本（8）月17日出席白宮例行記者會答覆有關美國自阿富汗撤軍對台灣在內夥伴的影響時表示，美國對盟邦及夥伴的承諾一向神聖不可侵犯（sacrosanct），不容他方質疑，因為台灣與阿富汗本質上是不同問題，美國對台灣的承諾一如既往的堅實。對於國政府重申對台灣堅定支持，外交部表達由衷感謝。
外交部表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持是堅若磐石，並以實際行動持續力挺台灣。我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力，以捍衛國民生命財產及自由民主的生活方式，並透過台美及區域國家合作，維護台海穩定，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。