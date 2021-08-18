曾銘宗：當初若蘇貞昌不卡郭台銘　學生早打完疫苗

全國中、小學開將於9月1日開學，全國高中以下教職員工、課輔班及安親班老師高達7萬人以上打不到疫苗。國民黨團上午召開記者會，要求政府不得逼迫教育人員強打高端並提前備妥校園防疫設備。其中，立委曾銘宗指出，若當初行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中不卡慈濟、郭台銘等民團企業捐贈疫苗，學生早就接種完畢。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-18 13:29:48｜2021-08-18 13:30:59
曾銘宗表示，不希望尚未打疫苗的高中以下教職員工、安親班、課輔班老師的7萬人成為防疫破口，應立即專案幫他們打到疫苗，但是國民黨團主張不得強迫他們打高端疫苗，相關防疫設備藥品開學前必須準備完成。BNT疫苗到貨時應優先讓237萬中小學生施打。假如之前蘇貞昌、陳時中不阻擋慈濟、郭董買疫苗，讓到貨時間延宕二個月，學生早就打到疫苗，可以安心上學。
此外，國民黨立委林奕華也點出基層困難，針對此次開學防疫教育部一個學生只補助100元，市面上光是壓克力隔板就要100至140元，買隔板都不夠。但是這筆錢卻要拿來買防疫隔板、口罩、消毒用酒精、快篩試劑，且公文上要求酒精、口罩要佔一定比例，發出這樣的公文，教育部脫離基層真的太遠了，針對尚未打疫苗教師要用快篩試劑的錢，到底由誰來出，公文內都没有講清楚。
林奕華表示，強調小學老師鐘點費一小時400元，快篩試劑一份至少350元，要老師們情何以堪，光台北市就還有8050位老師還没打到疫苗，教育部必須儘速讓老師們打到疫苗，相關補助必須認真重新盤點，「不是補助一人100元就没事了」。