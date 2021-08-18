成大鯨豚中心接獲鯨豚事件通報立即展開救援

位於成功大學安南校區的海洋生物及鯨豚研究中心(簡稱成大鯨豚中心)，多年來，肩負著處理台灣海岸發生的鯨豚擱淺事件現地處理或運回台南的後續處理。以今年(2021年)為例，成大鯨豚中心已經處理了19隻擱淺鯨豚與7隻擱淺海龜的事件。

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當有活體或死亡鯨豚擱淺時，民眾會直接撥打海巡署118或經由經成大鯨豚中心臉書私訊，做及時的通報；當接到通報後，只要是發生在台中市與花蓮縣以南區塊的案件，成大鯨豚中心在第一時間前往現場，活體鯨豚視個體的處置、搬運上救援車輛、運回台南四草的鯨豚搶救站，進行緊急醫療處置。死亡鯨豚則視鯨豚腐敗的情況，於現地進行初步解剖或整隻運回成大鯨豚中心，再安排後續的解剖、取樣與分析，找尋出可能造成鯨豚死亡的因子，還原整體事件形成的原因。

▲鯨豚中心內台灣第一隻藍鯨標本（圖／成大鯨豚中心提供）

在海洋生物的研究上，生命科學系開設了的鯨豚相關課程，以鯨豚中心的場域進行與海洋保育署合作的「南部海洋保育教育中心」工程的進行，預計在年底完工，屆時將會有博物館等級、完整的鯨豚保育教育展示場域，推動海洋保育教育。也由於近年來鯨豚擱淺數目較多，鯨豚中心除了365天不停歇地在進行鯨豚骨骼樣本處理之外，針對不同腐敗程度的鯨豚樣本，研究上是計畫的進行樣本的病理、組織學、甚至是發育生物學的領域探討。

另一方面，在歷年活體救援任務進行時，救援池中水質的即時監測與控制，關係到鯨豚的感染控制與身體恢復，在水質監控部分的研究，也已經與海洋委員會的國家海洋研究院(簡稱國海院)，進行了即時監控參數監測與水質循環與控制系統的改善，逐步的提升救援醫療場域所需的感染控制；同時間，成大鯨豚中心也積極與國海院合作，進行台灣周圍海域，定點水質採樣的環境遺傳物質分析的合作議題。