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中職／下半季賽程公布　24日首戰新莊及桃園兩地開打

▲中信兄弟順利擊敗樂天桃猿取得上半季冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）
▲中信兄弟順利擊敗樂天桃猿取得上半季冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-18 14:07:21

中職32年上半季冠軍在昨（17）日正式出爐，中信兄弟勇奪隊史第17座半季冠軍，緊接著下半季賽程也將在24日登場，分別在新莊及桃園兩地開打。

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中華職棒32年下半季例行賽將在全台8座球場開打。樂天桃猿及富邦悍將30場主場賽事皆安排在桃園、新莊進行；中信兄弟則安排28場台中洲際、2場澄清湖主場賽事；統一7-ELEVEn獅隊將在台南大本營進行25場比賽，9月14日至19日則移師花蓮棒球場展開5場主場賽事。

特別的是，10月20、21日味全龍隊將在新莊球場迎戰客隊富邦悍將，味全也是唯一在北中南皆有安排主場比賽的球隊，分別將在天母球場進行15場賽事、斗六1場、嘉義市2場、澄清湖10場比賽。而同樣受疫情影響的二軍例行賽事，也通過防疫審查，將於本周五（20日）恢復閉門開打，歡迎球迷朋友多多關注二軍賽事、支持喜愛的球員！

防疫期間敬請遵守各球場相關防疫規定，以維護優質的觀賽環境。賽事相關售票資訊以各球團公告為主，聯盟與球團將持續配合各地方政府的防疫政策，提供良好的觀賽環境，讓球迷朋友安心觀賽，與喜愛的球隊共度美好時光。

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