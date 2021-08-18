《財富老司機》金融市場這樣比喻你就懂

金融市場中的遊戲規則與陷阱，不外乎是人跟市場的互動糾葛、愛恨情仇、興衰勝敗，不管你我平常對經濟學，或是金融的專用名詞有無涉獵，但從股票、債券到複雜的衍生性金融商品都與人們生活息息相關，因此，我們都必須要去了解金融市場架上的每一種產品是怎麼樣創造，怎麼樣操作大規模的總體經濟，它的經濟政策，當前的金融危機又是怎麼樣去運作，對此本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹將透過派帝．赫希所著作的《金融市場這樣比喻你就懂：33個神比喻，讓你讀懂金融市場的遊戲規則與陷阱》透過書中圖文並茂的形式，讓初學者也能邊讀邊笑看似艱澀的經濟學！
財經中心/綜合報導
2021-08-18 21:00:00
作者派帝．赫希是名資深製作人，任職於非營利組織美國公眾媒體（American Public Media）的財經廣播節目製作公司，製作《市場報導》（Marketplace）系列節目。他是叫好又叫座的市場報導系列《白板》（Whiteboard）節目的製作人，這個節目在2009年獲得號稱「網路界奧斯卡獎」的威比獎（Webby）的殊榮。在他的書中透過趣味比喻，金融市場的遊戲規則再也不枯燥！
作者透過三隻小豬的故事，讓讀者明白股東、股份、股權交易、做空、股票分割等金融市場的關係。單純的借貸關係如何演變成複雜的債券市場，利率又如何影響風險與選擇？從小朋友的交換遊戲你會學到更多。另外，也已感恩節訂火雞的預購活動，了解買權、賣權、衍生性金融商品是怎麼一回事；央行好比是黑手黨老大，負責放貸、借款的銀行就是嘍囉，世道不好時老大也要出手斡旋，影響一般銀行調整借貸利率，央行跟銀行的關係昭然若揭！公司組織層級高低由償債順序來決定，銀行家好比是坐在頭等艙，擁有優先受償權，而股東們則坐在經濟艙，全部擠在後面！
黃丹分享書中觀點，許多人覺得金融體系彷彿是在另一個世界運作，和一般人過生活的世界不同，事實上，我們幾乎每天都與它打交道，可能是存錢、開支票、到自動提款機前提領現金、消費使用信用卡，甚至是貸款、投資股票或基金，金融體系跟你我的生活早就緊密結合。《金融市場這樣比喻你就懂：33個神比喻，讓你讀懂金融市場的遊戲規則與陷阱》將讓讀者更了解市場如何運作、誰會去買哪些東西以及背後的理由。很快就能分辨哪些產品很安全，哪些產品有風險，也會懂得如何去分辨市場的缺失。