首談阿富汗變局　蔡英文：台灣唯一選項是讓自己更強大

阿富汗政局變動引發全球關注。兼任民進黨主席的總統蔡英文今（18）日在中常會中對此表示，台灣唯一的選項，就是要更強大並堅定保衛自己，也要跟有共同價值的夥伴合作，仰賴不放棄對台動武的人之一時善意與施捨絕非選項，823金門戰役63周年將至，軍民一心，終於擊退威脅就是最好的證明。

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蔡英文今日在民進黨中常會中談到阿富汗情勢的變化，她告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。「我們也要讓我們的存在具有意義，也就是說，對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，我們是不可或缺的」。

蔡英文也說，台灣更要跟有共同價值、利益的夥伴一起努力和合作，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項；仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項。

蔡英文提到，過幾天，就是823金門戰役的63週年。63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

蔡英文也說，面對各種挑戰、威脅，如果這一代的台灣人，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，將對不起世世代代的台灣人。「身為台灣人，身為民進黨的一份子，這就是我們的時代任務」。

針對蔡英文的談話，有綠營幕僚分析，蔡英文用823戰役總結台灣人團結可以抵禦外侮，對比國民黨只把這些當成個別政黨的功勞，蔡的談話有高度與亮點。

該幕僚也談到，蔡英文表示台灣的唯一選項是要讓自己更強，並與共同價值夥伴努力，就是清楚定義台灣對內對外的基本原則，不像國民黨一味自我削弱，仰賴傾中的戰略。

另該幕僚也分析，綜觀國民黨對阿富汗政局的論述，無論是當初美國密件中的國民黨深喉嚨朱立倫，或者是國際政治學者出身的江啟臣，竟只想靠攏深藍，在主席選舉當中綁住極端選票，卻不敢勇敢帶出國民黨的方向，看了實在很感慨。