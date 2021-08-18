影／橘貓大開「飛機耳模式」　可愛外表宛如人物尤達！

好想抱抱牠！台灣網友陳小姐家有隻害羞、親人的橘貓，與奴才玩樂時常常開啟「飛機耳模式」，那模樣可愛又可憐，甚至還神似

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這隻橘貓叫陳橘，雖是公貓，卻沒有圓大的腮幫子和粗壯的骨架，模樣看起來清秀可人，而這迷惑人的外表也引出了一個笑料。當初陳小姐預想要領養母貓，便在高雄壽山收容所的女生區尋找，看到陳橘後一見傾心，跟人員確認牠是母貓後便帶了回家，可是收編回家養幾個月後，竟然在陳橘屁股那看到本該不存在的「小ㄐㄐ」，這讓陳小姐大吃一驚：「怎麼女兒養一養突然變兒子了！？」。

▲兩顆蛋蛋被發現沒多久，立刻就被帶去醫院跟陳橘說Say Goodbye囉！（陳橘傻眼）（圖／網友陳夢授權提供）

▲不過這臉蛋確實清秀，很難看出牠是隻公貓！（圖／網友陳夢授權提供）

陳橘性格溫柔親人，有著橘貓的共同特點「愛吃」！牠膽子非常小，平常跟奴才玩樂時都會開啟飛機耳模式，看起來楚楚可憐，可同時牠又像狗狗一般會玩你丟我撿的遊戲，可以說是隻性格怯懦、小心翼翼觀察世界，但又勇於享受生活的YOLO貓貓（You Only Live Once）。

▲但在奴才身邊就變成這副ㄎㄧㄤ樣！（圖／網友陳夢授權提供）

而陳橘天天開飛機的故事被奴才發上社團，將耳朵從兩旁開到極致的模樣逗笑許多網友，大家回覆說：「機長你好！」、「明明都是飛機耳，為什麼你的比較可愛！」、「好像尤達！」、「名字非常高雄！」、「叫陳騎麥也一起出來啊XD」、「這身體的毛有土狗的fu」。

（編輯：李惠婷）