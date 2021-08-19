記者會上頻罵名嘴　柯文哲私下超愛看政論節目

「我很少這麼生氣講話，我非常反對晚上政論節目的認知作戰，我不接受。」台北市長柯文哲日前在北市防疫記者會上，針對電視台晚間的政論節目，頻頻表達不滿。過去甚至點名「三（三立）民（民視）自（自由時報）」等親綠媒體，時常報導不實傳言。不過記者會上罵歸罵，據了解，柯文哲每天下班回到家後，仍會透過電視鎖定各家政論節目。





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柯文哲愛看政論節目，就連妻子陳佩琪也相當反感，甚至一度引發家庭關係緊張。陳佩琪曾經在臉書PO文中提及，針對疫苗殘劑施打議題，原本想與柯文哲討論，想說是否能得到認同，「結果還沒開口， 他老兄盯著某個正在罵他的政論節目，嘴巴就迸出個 『我不想聽』，結果下場就是換來我幾個星期不跟他講話。」





陳佩琪更透露，柯文哲時常邊看電視節目，邊透過電話疑似跟幕僚表示「XX節目的那個名嘴，存心汙衊我們北市府， 我們已經發新聞稿澄清好幾次了， 他還在節目上一直這樣講，這樣講，我要去告他們。」由此可知，柯文哲相當在乎政論節目對他與台北市政府的批評。





此外，根據市府幕僚透露，台北市政府每天早上在召開晨會時，都會有「輿情分析」的部分，除了紙本媒體、網路新聞以及電視台的相關新聞報導外，輿情分析的內容也會收錄紙本媒體的相關評論，以及政論節目的名嘴說法。由此可見，除了客觀的新聞報導外，各界對市府的主觀評價，柯文哲也相當在意。



