柯文哲一遇到爭議就反怪媒體？議員批：轉移焦點

台北市長柯文哲近日在防疫記者會上，頻頻針對爭議事件批評特定媒體成為執政黨帶風向的工具。其中對於北市府將輔導合法的茶室業者復業，卻遭到政論節目曲解為「開放八大」一事，柯文哲更大動肝火，批評「政媒合一」口徑一致對他與北市府進行抹黑。對於柯這樣的說法，藍綠議員看法相當兩極。





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民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲很習慣在發生爭議事件，遭到外界批評時，就反質疑媒體與執政黨合作。「就像輔導萬華茶室復業一事，當初也是市府自己先拋出來的議題，柯文哲卻沒在第一時間出面說明。」簡舒培說，等到輿論一爆發，柯文哲才在記者會上批評執政黨與媒體合謀，「好的事情全往自己身上攬，壞的事情都推說是執政黨跟媒體，這樣的行為跟小屁孩有什麼兩樣？」





簡舒培強調，萬華地區很多茶室以小吃店名義進行非法營業，已經是存在許久的問題，疫情之前北市府並未處理，間接導致5月中疫情大爆發，結果現在突然說要輔導業者合法復業，民眾當然不能接受。簡舒培透露，萬華茶室經營複雜一事，當地居民都飽受困擾，甚至有民眾向她反應「我們當地民眾向北市府表達不滿，難道我們也是柯文哲所說的『名嘴』嗎？」





國民黨台北市議員李柏毅則表示，台北市身為首都，本來就是外界關注焦點，而電視台的政論節目在設定相關議題時，對柯文哲較為不友善的情況，也是很常發生的事情。不過身為政論節目來賓常客的李柏毅也直言，自己身為台北市議員，針對市府的施政與做法有所批評也是職責所在。





李柏毅強調，柯文哲頻頻在公開場合批評外界對他不友善，或是有許多負面批評，雖然有部分言論可能不太公允，但柯文哲也要承認，其實台北市政有很多地方，其實是可以再加強改進的。因此在批評媒體之餘，也要反思相關批評是否有道理，進而責成相關局處儘速改善。



