愛罵又愛看政論節目　幕僚透露：柯文哲介意的是不實爆料

針對各家電視台的政論節目，以及平面媒體所刊出的評論性質文章，台北市長柯文哲時常在媒體鏡頭前公開批評這些言論的公正性，甚至認為執政黨有串通媒體的狀況；不過，據了解，私底下柯文哲卻又常常鎖定收看這些被他批評為散播「假新聞」的媒介。對此，北市府幕僚表示，無論是客觀的新聞報導還是主觀的政論節目，柯文哲在意的是「消息的正確性」。





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「XX電視台、XX媒體這樣批評我們，他們說的到底對不對？」每日北市府的晨會上進行輿情分析時，面對媒體的批評，柯文哲都會這樣詢問相關局處官員。市府幕僚透露，不分一般新聞報導或是主觀評論，只要是針對柯文哲或是北市府政策相關的批評，屬實的部分就會責成相關局處進行改善，「不過針對不實消息，柯文哲仍舊會在會議中碎碎唸一番。」





台北市政府發言人陳智菡表示，市長在乎的是「傳達的資訊正確與否」。陳智菡強調，像上週北市府宣布將會針對萬華地區的合法茶室，進行協助並輔導復業，最快9月初會讓符合規範的茶室業者進行復業。「不過在各家電視台的政論節目，卻口徑一致表示『台北市政府與柯文哲在9月要開放八大行業』，跟北市府的說法根本完全不一樣。」





雖然比起一般的新聞報導，電視台的政論節目與報紙、網路媒體的評論內容，都比較有「個人性」的主觀意識。不過陳智菡直言，只要是新聞媒介所「播出、刊出」的相關內容，對於閱聽眾來說都有一定的影響力，因此即使是「純屬個人言論」的政論節目與評論文章，柯市長仍舊相當在意。



