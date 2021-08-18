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台電總處全員快篩　電力調度員PCR檢測逾300人

▲針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電指出總處全員快篩，電力調度員進行PCR，總計2天檢測逾300人。（圖／擷取自google map）
▲針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電指出總處全員快篩，電力調度員進行PCR，總計2天檢測逾300人。（圖／擷取自google map）

記者許家禎／台北報導

2021-08-18 14:56:06｜2021-08-18 14:59:04

針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電今（18）日表示，檢測確診後，台電立即針對接觸者安排快篩及PCR檢測，並加強全棟清潔消毒工作。針對16日再度有同仁確診，台電正採取擴大因應措施，以全力防堵疫情擴散，包括：總管理處所有人員普篩、電力調度關鍵人力進行PCR檢測，各樓層間減少往來，並自明（19）日起一半以上人力居家辦公，減少總管理處人員群聚。

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台電表示，自11日傳出確診案例後，已緊急安排與確診同仁密切接觸者居家隔離，並要求進行快篩及PCR檢測，當時篩檢結果均為陰性。但為求保險，台電自主要求相關同仁每五天篩檢一次，再度進行檢測後，於16日發現這起確診案例。

▲台電總管理處今(18)日針對大樓所有人員全面進行普篩。（圖／台電提供）
▲台電總管理處今(18)日針對大樓所有人員全面進行普篩。（圖／台電提供）

台電進一步表示，針對目前居家隔離的員工，也已遵照防疫人員指示，提供快篩試劑，要求同仁定期自我篩檢，隨時掌握身體狀況。台電說明，面對16日總處大樓再度傳出確診，台電已緊急安排採取下列擴大因應措施：

一、安排總管理處大樓所有人員自8/18起全面進行普篩。

二、16日確診案例發生後，台電針對案例所在樓層及確診同仁接觸者，進行全面PCR篩檢，昨天已完成176人檢測。今日除了繼續針對接觸者進行篩檢外，更擴大針對所有負責維持穩定供電的電力調度人員也進行PCR檢測，兩天下來總計檢測300餘人。

三、針對確診同仁工作樓層，昨（17）日完成消毒後，將全面淨空三天，同仁均採居家辦公。

四、總管理處大樓分艙、分流，半數同仁居家辦公，樓層間減少往來。

五、大樓全面加強定期清消。

台電強調，中央防疫指揮中心也已提供專業資訊意見，包括分流分組、全員篩檢等相關建議，同時也將有專人（防疫醫師）協助台電落實分組及動線規劃，台電都會依照防疫專業、全力配合辦理。台電總管理處身負全台供電穩定之責，經濟部已要求台電以最高標準執行各項防疫措施，維護同仁身體健康，同時持續維持為國人穩定供電的相關工作。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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