台電總處全員快篩　電力調度員PCR檢測逾300人

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台電進一步表示，針對目前居家隔離的員工，也已遵照防疫人員指示，提供快篩試劑，要求同仁定期自我篩檢，隨時掌握身體狀況。台電說明，面對16日總處大樓再度傳出確診，台電已緊急安排採取下列擴大因應措施：
一、安排總管理處大樓所有人員自8/18起全面進行普篩。
二、16日確診案例發生後，台電針對案例所在樓層及確診同仁接觸者，進行全面PCR篩檢，昨天已完成176人檢測。今日除了繼續針對接觸者進行篩檢外，更擴大針對所有負責維持穩定供電的電力調度人員也進行PCR檢測，兩天下來總計檢測300餘人。
三、針對確診同仁工作樓層，昨（17）日完成消毒後，將全面淨空三天，同仁均採居家辦公。
四、總管理處大樓分艙、分流，半數同仁居家辦公，樓層間減少往來。
五、大樓全面加強定期清消。
台電強調，中央防疫指揮中心也已提供專業資訊意見，包括分流分組、全員篩檢等相關建議，同時也將有專人（防疫醫師）協助台電落實分組及動線規劃，台電都會依照防疫專業、全力配合辦理。台電總管理處身負全台供電穩定之責，經濟部已要求台電以最高標準執行各項防疫措施，維護同仁身體健康，同時持續維持為國人穩定供電的相關工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。