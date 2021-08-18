黃子佼「洩天意」明年當爸？曝與孟耿如最大代溝

全台三級警戒告一段落，藝人開始陸續復工錄影。「三金主持天王」黃子佼（佼佼）日前上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》透露，和孟耿如結婚一年多，經常為同一件事不開心，更驚爆明年應該會有小佼佼或小耿如。

我是廣告 請繼續往下閱讀

宅在家兩個多月，黃子佼表示，平均7到10天出門採買一次，黃子佼和孟耿如真的過著「如佼似漆」的夫妻生活，主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡和吳珊珊好奇兩人睡覺會不會手牽手，黃子佼說：「不會，因為她怕熱我怕冷，我們睡覺常因為冷氣的問題不開心，這是結婚以來相對來說比較大的摩擦。」至於被問到兩人相差19歲有沒有代溝？黃子佼透露：「我常哼一些老歌，她會接，我還問她怎麼會聽過；觀念的部分她相對早熟，可能很早接觸社會群體生活，加速她的成長，所以最大的代溝還是冷氣。」

▲▼黃子佼（上圖、下圖右二）自爆很有可能明年當爸。（圖／天下學習提供、《Wow靠！有事嗎？》提供）

外界很關心夫妻倆的「做人」進度，黃子佼提到：「耿如非常渴望，但我對下一代的教育非常惶恐，也沒覺得一定要製造一個生命到世上來，我們兩個（想要小孩）的比例大概是80％跟40％吧。」而話鋒一轉，黃子佼笑說：「她這兩年研究紫微，以天意來講的話，約莫是明年，所以現在做太多努力是沒有意義的。」