高中職以下學校開學 盧秀燕：補助近4仟萬購防疫物資

全國高中職以下學校將於9月1日開學，台中市政府針對學校復課做好防疫整備措施，包括校園環境、教室清消、防疫物資補充等。市長盧秀燕表示，台中市轄屬各級學校及幼兒園共計1120所，人數將近40萬人，市府補助近4000萬元經費，讓公私立學校採購午餐隔板、口罩、酒精、快篩試劑等必要物資，8月20日起更將清消校園環境，讓師生放心返校上課。

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盧秀燕今（18）日在教育局長楊振昇、僑泰高中校長温順德、僑泰高中主秘許富雄陪同下，前往僑泰高中視察開學防疫措施，逐一檢視教室午餐隔板設置、庫房防疫物資整備狀況、洗手設施及健康中心規劃情形。

盧秀燕說，台中市轄屬各級學校及幼兒園人數將近40萬人，防疫物資整備數量相當龐大，市府考量多數高中職以下學生非疫苗接種對象，在學生尚未有防護力狀況下，市府提早準備，全面保護教職員及學生，也感謝學校提早整備及配合；為保護學生安全，她也呼籲家長及外界人士勿進入校園，若有需求可至校門警衛室登記傳達，讓疫情風險降到最低。

盧秀燕表示，有許多家長關心學生午餐時間需使用隔板用餐，隔板相較於酒精、口罩等物資價錢較於昂貴，台中市近40萬學生每人一片隔板，經費非同小可，市府不分公私立學校共補助4000萬元經費，以利台中市轄屬各級學校及幼兒園採購午餐隔板、口罩、酒精、快篩試劑等物資，確保開學準備工作到位。

針對教師疫苗施打進度，盧秀燕說，第一階段教師造冊名單，市府已於7月底前接種完畢，施打率逾93%，剩餘因個人原因尚未施打的教師，也將於這週全數接種完成；另外，8、9月後新進教師，市府日前已向中央爭取施打，衛福部昨日也已承諾將提供地方疫苗。

對於，開學後若有學生確診該如何處理，盧秀燕回應表示，依照教育部規定，班級內出現一位確診者，該班級應立即停課，若校園內出現2位確診者，該校應停課14天，如有擴大傳染疑慮，市府將視情況滾動調整規範，防堵疫情向外傳播。