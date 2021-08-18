「心形」虎斑花紋混種貓討喜 動保處籲：不用有幼貓迷思
新北市政府動保處表示，五股動物之家認養出去一隻特殊花紋的混種貓，由於身上心形花紋非常特殊，PO上臉書後，網友紛紛轉傳分享，工作人員及網友都感到非常驚奇；並呼籲民眾不用有幼貓迷思，成貓一樣是可成為親人的家貓。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-18 15:12:33
動保處長楊淑方指出，今年四月從三重區通報帶回的白底虎斑流浪貓，一開始非常緊張，都瑟縮在籠子的角落，經過工作人員的細心照料，才逐漸有辦法靠近；動保員薩燕菁回憶，有天貓咪突然靠近她討摸，在翻身的時候赫然發現貓咪身上有個稀有的「心形」虎斑花紋，因此稱呼牠「珍稀大愛心花紋帥男子」。
由於花紋非常特殊，PO上臉書後，網友紛紛轉傳分享，直呼「好可愛！那個圓滾滾的眼睛」、「帶回去不就天天都是情人節」、「推推，希望牠趕快找到溫暖的家」，而這隻貓也順利找到愛牠的飼主；新飼主說，到現場看到牠時，就決定是牠了！也為牠取新的名字叫「香片」希望牠貓如其名香香惹人愛。
動物之家工作人員表示，動物之家的香香家族，還有虎斑貓「香草」及黑白貓「香菜」等待民眾認養；此外，多數人喜歡從幼貓開始認養，認為比較容易親人，但是只要願意花時間陪伴，多數的成貓也可成為親人的家貓，說不定哪天也會在貓咪身體的某個部位，找到屬於飼主與貓咪間的符號印記喔！