阿富汗副總統反攻！傳政府軍已奪回1省　雙方峽谷激戰

在極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾後，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉促逃亡，不過阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）仍留在阿富汗境內，並表示自己「絕不投降」，有消息傳出沙雷麾下部隊已經從塔利班奪回位於喀布爾北部的帕爾旺省的首府恰里卡爾（Charikar），目前雙方正在激戰當中。





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根據《俄羅斯衛星網》報導，有消息人士指出，沙雷已經重新收回帕爾旺省府恰里卡爾地區的控制權。目前雙方正在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）激戰中。消息人士透露，拒絕投降的阿富汗政府運軍和將軍杜斯塔姆將軍（Rashid Dostum）的部隊共約1萬人，正帶著武器前往龐吉夏，準備進行支援，與當地武裝部隊一同抵抗塔利班。





有媒體指出，龐吉夏河谷為阿富汗政府僅存的最後據點，向來以天然屏障地形聞名，1990年代的塔利班與80年代的蘇聯都無法攻下此地。在甘尼逃亡之後，沙雷隨即退到此地。





社群媒體上還流傳一張沙雷與知名反塔利班戰士「龐吉夏之獅」馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子的照片。顯示出潰散的政府軍在龐吉夏重新集結，而沙雷的目標就是組建游擊隊，對抗塔利班。





▲在塔利班攻陷阿富汗後，龐吉夏為阿富汗政府僅存的最後據點，向來以天然屏障地形聞名。圖為龐吉夏的美軍基地資料照。（圖／美聯社／達志影像）

在塔利班攻陷阿富汗後，雖然甘尼已經逃亡，但是沙雷表示他仍在阿富汗境內，而且是「合法的代理總統，並矢言「我不會讓曾聽我說話的數百萬人失望。我與塔利班不共戴天，永遠勢不兩立」。



