COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全球康健指數台灣倒數第三　逾9成女性壓力大亞太最高

▲根據最新360康健指數調查結果發現，台灣整體指數在全球排名倒數第三，僅贏韓國及日本，而且逾9成女性感到壓力，高過所有亞太國家地區。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲根據最新360康健指數調查結果發現，台灣整體指數在全球排名倒數第三，僅贏韓國及日本，而且逾9成女性感到壓力，高過所有亞太國家地區。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

記者顏真真/台北報導

2021-08-18 15:26:33

 根據最新公的2021年360°康健指數指出，台灣整體指數不僅是全球倒數第三，僅贏韓國和日本，而且5大面向指數全部下滑，又以家庭指數下滑幅度最大，財務指數則仍是亞太區吊車尾，僅10%受訪者對退休財務有信心，更有超過9成的台灣女性受訪者感到壓力，高過所有亞太區國家與地區，台灣人的，而家中有小孩的父母，反而擁有較佳的健康狀態及心理韌性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由康健人壽母公司美國信諾保險集團發布的「360°康健指數」已進入第8個年頭，長期透過問卷調查方式，深入探討全球民眾在身體、家庭、社交、財務和工作5大面向健康和幸福狀態的自我感受。2020年底因應疫情特別進行「全球新冠肺炎疫情調查報告」1，分波段了解新冠肺炎疫情和因此衍伸而出的新常態生活對民眾各面向健康狀態的影響。而最新發布的2021年「360°康健指數」延續「全球新冠肺炎疫情調查報告」，於2021年4月間調查全球包括台灣在內的21個國家地區，共1萬8000位18歲以上的受訪者，就五大面向深入探討疫情下民眾健康狀態的改變。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，今年調查顯示，在面對疫情不確定因素的影響下，全球各國的民眾不僅生活型態改變，身心健康狀態也跟著起伏。台灣在今年5月面臨到疫情爆發的考驗，雖然今年調查是在2021年4月進行，但還是可以從調查結果中發現不少值得關注的現象，例如多數台灣女性受訪者都感到壓力、國人在家庭指數下滑幅度最大、台灣整體指數在亞太區各國中依舊位居倒數，這些都顯示國人需要更正視生活中面臨到的壓力和挑戰，並尋求適當的專業協助，讓自己和家人都可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

調查結果指出，台灣整體康健指數為55.9，在亞太區的11個國家地區中排名倒數第三，僅贏韓國的54.0和日本的53.2。分別就台灣5大面向指數，最低分的為財務指數47.3，亞太區倒數第三；身體指數51.8，為亞太區中最低；再來是社交指數57.2、家庭指數58.5，都是亞太區倒數第三；最高分的工作指數63.1，在亞太區倒數第四，高於韓國、日本和香港。

這次調查也發現，有93%的台灣女性受訪者感到壓力，男性也有90%感到壓力。特別值得關注的是，台灣女性受訪者的壓力高出全球平均的83%不少。整體來說，台灣男性受訪者在照顧家庭和小孩方面，比女性受訪者擁有較正面的回饋。26%男性覺得「有能力照顧小孩」，女性則只有15%。

若將今年360康健指數與去年11、12月的「新冠肺炎疫情調查報告」第五波數據比較，台灣5大面向指數皆呈現下滑趨勢，其中家庭、工作和財務指數下滑幅度最大，家庭指數從61.3下滑至58.5，工作指數從64,6下滑至63.1，財務指數從48.7下滑至47.3。其中，「照顧家人的身體和心理健康的能力」和「與家人相處的時間」是台灣人比較擔心的部分，特別是三明治族群。

今年的調查亦發現，家中是否有小孩對於整體康健指數也有關聯性影響。家中擁有小孩的父母，在疫情期間內反而展現出較佳的健康狀態和心理韌性，特別是需要工作的上班族父母，顛覆外界認為「有小孩的上班族父母比較崩潰」的印象。在全球和台灣，有小孩的受訪者普遍呈現較正向的健康狀態，在台灣，擁有18歲以上「大小孩」父母的健康狀態，比擁有18歲以下「小小孩」的父母來得更好。同時，在台灣有小孩的上班族中，有40%受訪者認為自己有足夠的時間陪伴家人，沒有小孩的上班族則只有21%。

台灣的財務指數如同往年，依舊是5大面向中最低。今年的調查發現，18-24歲族群的財務壓力最大，僅有5%的受訪者對長期財務抱持正面態度。50-64歲屆退族中僅16%對自己的財務狀態有信心，而65歲以上的退休族群也只有13%的人感到財務自由。整體而言，台灣受訪者中，僅有10%的人覺得自己擁有足夠資金迎接退休生活，且女性族群的財務指數比男性來的更低，分別為45.5和49.1。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀