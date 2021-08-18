全球康健指數台灣倒數第三　逾9成女性壓力大亞太最高

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康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，今年調查顯示，在面對疫情不確定因素的影響下，全球各國的民眾不僅生活型態改變，身心健康狀態也跟著起伏。台灣在今年5月面臨到疫情爆發的考驗，雖然今年調查是在2021年4月進行，但還是可以從調查結果中發現不少值得關注的現象，例如多數台灣女性受訪者都感到壓力、國人在家庭指數下滑幅度最大、台灣整體指數在亞太區各國中依舊位居倒數，這些都顯示國人需要更正視生活中面臨到的壓力和挑戰，並尋求適當的專業協助，讓自己和家人都可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。
調查結果指出，台灣整體康健指數為55.9，在亞太區的11個國家地區中排名倒數第三，僅贏韓國的54.0和日本的53.2。分別就台灣5大面向指數，最低分的為財務指數47.3，亞太區倒數第三；身體指數51.8，為亞太區中最低；再來是社交指數57.2、家庭指數58.5，都是亞太區倒數第三；最高分的工作指數63.1，在亞太區倒數第四，高於韓國、日本和香港。
這次調查也發現，有93%的台灣女性受訪者感到壓力，男性也有90%感到壓力。特別值得關注的是，台灣女性受訪者的壓力高出全球平均的83%不少。整體來說，台灣男性受訪者在照顧家庭和小孩方面，比女性受訪者擁有較正面的回饋。26%男性覺得「有能力照顧小孩」，女性則只有15%。
若將今年360康健指數與去年11、12月的「新冠肺炎疫情調查報告」第五波數據比較，台灣5大面向指數皆呈現下滑趨勢，其中家庭、工作和財務指數下滑幅度最大，家庭指數從61.3下滑至58.5，工作指數從64,6下滑至63.1，財務指數從48.7下滑至47.3。其中，「照顧家人的身體和心理健康的能力」和「與家人相處的時間」是台灣人比較擔心的部分，特別是三明治族群。
今年的調查亦發現，家中是否有小孩對於整體康健指數也有關聯性影響。家中擁有小孩的父母，在疫情期間內反而展現出較佳的健康狀態和心理韌性，特別是需要工作的上班族父母，顛覆外界認為「有小孩的上班族父母比較崩潰」的印象。在全球和台灣，有小孩的受訪者普遍呈現較正向的健康狀態，在台灣，擁有18歲以上「大小孩」父母的健康狀態，比擁有18歲以下「小小孩」的父母來得更好。同時，在台灣有小孩的上班族中，有40%受訪者認為自己有足夠的時間陪伴家人，沒有小孩的上班族則只有21%。
台灣的財務指數如同往年，依舊是5大面向中最低。今年的調查發現，18-24歲族群的財務壓力最大，僅有5%的受訪者對長期財務抱持正面態度。50-64歲屆退族中僅16%對自己的財務狀態有信心，而65歲以上的退休族群也只有13%的人感到財務自由。整體而言，台灣受訪者中，僅有10%的人覺得自己擁有足夠資金迎接退休生活，且女性族群的財務指數比男性來的更低，分別為45.5和49.1。