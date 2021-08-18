台大跨院執行AZ、莫德納混打試驗 張上淳說明最新進度
國內已開放3.3萬劑的莫德納疫苗，供已打過AZ疫苗超過10週的一線醫護混打，指揮中心今（18）日在記者上會上被問及有關台大醫院混打試驗結果，專家諮詢小組召集人張上淳表示，其實這個臨床研究不只一組在做，且有跨醫院與部桃一起合作，目前400位受試者已收納完畢，會分三階段不同期間來看抗體力價跟綜合抗體力價的變化，所以等完整結果出來還需要再等待一段時間。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-18 15:40:28｜2021-08-18 16:05:29
台大醫院受指揮中心委託，進行本土AZ疫苗、莫德納疫苗的混打試驗，試驗對象均為院內同仁，共分為四組、每組100人，共收案400人，一組為AZ施打4周後接種莫德納、一組是AZ施打8周後接種莫德納、另兩組則分別都是兩劑都打AZ跟兩劑都打莫德納。
針對臨床試驗研究的最近進度，張上淳說，這四組的計劃，400位都以收納完畢，且這其實是有跨醫院，與部立桃園醫院一起合作，在打完第二劑以後，會在兩個禮拜、四個禮拜跟三個月後都進行抽血，觀察受試者的抗體力價的變化以及綜合抗體力價的變化，所以要到完整三個月通通結束，結果還有一段時間。
張上淳僅表示，目前若只看第14天結果的話，受試者大部分已經抽血完畢，只剩下實驗室的還在檢測當中，而28天組的抽血，則有一部分完成、一部分還沒完成。