41.9萬人預約高端疫苗！佔比僅七成　剩三成往下加開

第六輪疫苗施打開放接種高端疫苗，並自16日上午10時起至今（18）日中午12時開放60.5萬名符合資格者預約，總計有41萬9220人完成預約，佔符合預約資格人數69.25%。指揮官陳時中表示，為利疫苗資源有效利用，將自8月18日16時至8月20日12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)，即2001年8月23日以前出生民眾預約，估計約有29.8萬人。增加開放對象同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次。

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根據指揮中心統計資料，目前在全國意願登記平台上，完成登記總人數為1274萬3928人，三種疫苗都願意施打者共有24萬6696人，佔比1.94%；僅願意施打AZ者為113萬7732人，佔比8.92%；僅願意施打Moderna者有402萬7868人，佔比31.61%；僅願意施打高端疫苗者佔比0.26%，共有3萬2765人。勾選AZ與Moderna者佔比 57.02%，共有726萬7702、勾選Moderna與高端者佔比0.26%，共有3萬2765人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.09%，共1萬1334人。另還有已打二劑的新登記者共有933人。

指揮中心表示，目前意願登記願打高端疫苗者，總共有30萬9693人，其中在7月27日14時後新登記者為22萬2134人。

截至目前為止，累計接種 995萬1,034 人次，AstraZeneca 接種 633萬2070 人次，Moderna 接種 361萬8964 人次，國內COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 39.40%，劑次人口比 42.40 (劑/每百人)。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至8月18日累計確診14487例。（圖／NOWnews製表）