效力可能跟輝瑞一樣！泰國自製mRNA疫苗第一階段試驗成功

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吉亞特也補充，第二階段人體試驗預計於下週舉行，將徵求 150 名志願者參與試驗，2B階段試驗則預計在10月展開，順利的話泰國自主研發的mRNA疫苗「ChulaCOV-19」，有望在明年4月開始施打。
目前泰國疫苗現貨短缺嚴重，和其他東南亞國家一樣，爭取獲得代工機會，以便獲取疫苗，而泰國在這場代工競賽中拔得頭籌，開始了代工之路。阿斯特捷利康（AstraZeneca）在8月初說明，截至7月為止，總共交付泰國1130萬劑疫苗，並透過泰國生產線開始向鄰近國家出貨。
不過泰國疫苗也不足夠，泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）成員納康（Nakorn Premsri）7月14日曾表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制。如果該限制實施，馬來西亞、菲律賓及台灣都會受到影響。
由於代工疫苗和購買疫苗的進度都很緩慢，且目前沒辦法取得mRNA疫苗，讓泰國政府受到民間抨擊，而當局積極發展自製疫苗，總理帕拉育更曾在公開演講時，大力闡述發展國產疫苗的優點，甚至拿台灣舉例，希望能提高民間對國產疫苗的接納度。在6月中旬，泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)發表全國談話，提及諸如台灣和新加坡等國家都在製造自己的疫苗，國產疫苗是正確的選擇。「這些國家時常收不到預定的疫苗為例，證明有能力自己製造疫苗，才是抗擊疫情的關鍵。」雖然積極發展國產疫苗，但初期多數泰國民眾並不領情，也不信任。如今自製疫苗出現重大進展，也令外界期待後續發展。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣鄰國菲律賓首現Lambda病例 本土案例從何感染？》以利了解。
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