名家論壇》周永鴻／關於阿富汗的幾件事

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對現代化的抗拒，其實跟美國、蘇聯、或著過去兩千年來的「帝國墳場」都無關，而是一場始於1918年的歷史長途，也是從伊朗的何梅尼席捲中東抗拒現代化的風潮迄今。
阿富汗今日政府的貪腐與塔利班（神學士）的宗教激進主義，其實是現代化的問題。當第一次世界大戰結束，幾個傳統帝國裂解了，當時的美國總統威爾遜也提出民族自決的概念，於是許多在舊帝國控制下的地區、民族，開始了國族建立的工程。但這個過程是漫長的，而真正大量的現代民族國家出現，是等到第二次世界大戰後，徹底毀滅了十九世紀以來的傳統帝國，各地殖民地開始建立自己的國家。
要建立一個現代化的國家，有好幾項要項必須具備，其中一個是要建立政教分離的世俗化政權。例如凱末爾將軍所建立的土耳其，以及同樣是伊斯蘭教的馬來西亞。
但是，在這一段解放殖民的過程，很多的國家並不適應，認為現代化就是接受了西方文化的污染，於是伊朗的何梅尼掀起了一股風潮，抗拒現代化的進程，這股伊斯蘭革命的旋風不僅推翻了伊朗當時的巴勒維王朝，也影響了許多的宗教激進組織。阿富汗的聖戰團體就是其中之一。這也是塔利班/神學士政權的前身。
而抗拒現代化的結果，自然而然無法打造出一個現代國家與廉能政府，這也是今日阿富汗社會的病因。
另外，以為神學士打敗軍政府很厲害，就更是不了解阿富汗了，因為在911之前，阿富汗基本就是神學士在掌權！而這也是來自於對於現代化的抗拒。
其次，把美軍撤離阿富汗類比美軍撤離越南，就是不了解民族解放運動。同樣也是始於1918年的歷史長河。美軍與法國面對的越南，其實是一場從日本發動太平洋戰爭就開始的民族獨立運動，只是對於獨立運動發展過程有了兩個不同的意識形態，最終是以農村農民為主的共產主義越南打敗了西貢城市士紳為主的資本主義越南。換句話說所以不是北越打贏了南越，是民族主義戰勝了「美帝」（當然這是套用共產黨的政治語彙）。
第三，國際政治上，美國之所以在阿富汗廿年，不是為了佔領阿富汗，而是為了打擊賓拉登為主的恐怖主義，並協助阿富汗建立一個現代化的民主國家。但是，阿富汗社會並不爭氣，享受美國的保護，卻沒有太堅實的社會改革意識，美國自然沒有理由一直幫你撐著。更重要的是，大家大約都忘了阿富汗其實是阿富汗斯坦（Afghanistan），跟附近的巴基斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦都是一樣的文化，當然也包括跟新疆獨立運動所要建立的東突厥斯坦（East Turkestan）是一樣的。面對新疆獨立運動，中國便是利用美國的反恐戰爭將疆獨的東突厥斯坦定義成必須被打擊的恐怖組織。換句話說，美國人維持阿富汗穩定的同時，你中國其實是佔了便宜。現在中國整天在南海與東海耀武揚威，美國人也沒必要在幫你維持周邊的穩定。沒有美國人壓陣的阿富汗斯坦，不出幾年，應該就會跟東突厥斯坦聯手對抗中國對新疆的佔領，以打造泛突厥斯坦吧！
第四，把美國人離開越南阿富汗當作美國戰敗，就忽略了戰爭的本質其實是政治工具的延伸。何謂勝利，何謂失敗？回頭看看二次世界大戰最大的戰勝國美國，佔領了德國西部，佔領了日本本島，但最後還是撤離了。因為戰爭打完了！更重要的是，美國撤離後，卻留下了民主經濟大國的德國與日本。也就是說，阿富汗其實是不能抱怨的，為什麼當年的西德、日本可以從灰燼中重建並走向現代化的民主國家呢？關鍵還是在那個國家的人民是否有堅強跟上進的意識。
最後，還是得聊聊阿富汗給台灣的啟示。簡單講，就是自己的國家自己救。如果阿富汗政府軍不願意戰，那麼，不只是美國人，包括全世界都沒辦法幫你打。只有台灣人自立自強，有堅定的防衛意志，有清查的民主價值，才是守護台灣最重要的防衛力量。
●作者：周永鴻／台中市議員、國立台灣大學政治學系碩士
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