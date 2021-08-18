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蘇揆見8警局長掀徐國勇心結　藍委爆：蘇明年2月備戰總統

▲行政院長蘇貞昌大動作接見8名新任警察局長，打破慣例，引起警界漣漪。（資料照／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌大動作接見8名新任警察局長，打破慣例，引起警界漣漪。（資料照／行政院提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-18 16:02:42｜2021-08-18 16:15:22

內政部近期將發布高階警官人事案，行政院長蘇貞昌18日接見內定的8名新任縣市警察局長，打破警界慣例。對此，國民黨團總召費鴻泰表示，有傳聞說蘇揆將於明年2月開始全力備戰2024總統選舉。

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針對外界指責蘇貞昌跳過內政部長徐國勇親自接見新任警察局長，也被視為蘇、徐角力戰續集，爭奪警政人事權，費鴻泰表示，聽說蘇貞昌明年2月下台備戰總統大選，現在才想控制各縣市警察局長，作為選舉動員一部分。

費鴻泰強調，他從政這麼久沒聽過總統或行政院長接見將派任到地方的警察局長，最多是警政署長或內政部長做這樣的事情；警政、政風、人事、主計是一體的，曾幾何時行政院長可以將手伸到警察系統，連縣市正副局長調動都要參一腳。

對此，一名國民黨立委也不具名表示，無論是否為蘇徐心結再次浮上檯面，蘇貞昌動作太大確實非常不確當，「即使要宣示主權，也得事先是你的主權」。

該立委說，此事引發爭點有二，第一、高階警官任用屬於警政署長與縣市首長的職責，內政部介入已經破壞原則劃分，但至少沒有如此明目張膽，行政院手伸太長、公開介入就更是不合適。第二，萬一地方政府不認帳，後續將引發更多問題，此舉嚴重侵犯地方首長任用權。他強調，「即使要宣示主權，事先也得是你的主權」。

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