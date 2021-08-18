五倍券話題聲量揭曉！「怎麼消費」才第2　這重點拿第一

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第一名：發放形式
五倍券的「發放形式」將依循去年三倍券模式，分為紙本及數位兩種，而為了提升民眾使用數位券的意願，目前行政院初步規劃研發「五倍券App」，將會有如「電子折價券」形式供民眾下載使用，但「發券、不發現金」的方式，也引起不少網友討論。
有些網友指出，「印就要不少錢了，這次用App又要花多少錢」、「印紙不用錢？不浪費資源嗎？」等，不過也有人認為，發券不但會有優惠，還可以防止民眾將錢存起來，才能達到真正的「振興」。
第二名：拿到後打算怎麼消費
對於「拿到五倍券後，打算怎麼消費」，網友也分享自己的計劃，「全部拿去吃飯，能幫就幫啦」、「買遊戲機之後，賣二手就可以變現啦」、「買一台電腦、筆電或平板」、「感覺買人體工學椅好像也不錯」。
第三名：面額大小
根據行政院目前初步規畫，面額將擬定為五張200元、兩張500元，且新增三張1000元。對此，也有網友回應，「面額這麼大全部只能進量販店手中吧」、「這次還出千元面額的，小店家是能買啥」，因此希望出更小的面額，讓消費者在攤商上也能使用。
第四名：領取資格與適用範圍
行政院正擬定五倍券預計將全國普發，可以一再循環且限期使用，讓網友不滿表示，「不是說等同現金嗎？現金有使用期限？」、「去年也講循環，出去後沒再見過」，但也有人覺得，若規定時間內要花完，逼民眾一定要去消費，促進金流流通，這樣才有發放的意義。
振興五倍劵最快預計10月上路，雖然各界對此政策有不同看法，但都希望發放後能增加消費。此外，各縣市也相繼喊出加碼，提升大眾消費慾望，盡力協助業者走出疫情難關。（編輯：許智超）
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