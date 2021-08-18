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中市道路月平均上千坑洞 議員發起「低頭看道路」

▲議員江肇國等人質詢指出，中市道路凹陷不平每月平均通報高達2000個坑洞，呼籲建設局務以積極、高效率態度處理道路問題(圖／柳榮俊攝2021.8.18)
▲議員江肇國等人質詢指出，中市道路凹陷不平每月平均通報高達2000個坑洞，呼籲建設局務以積極、高效率態度處理道路問題(圖／柳榮俊攝2021.8.18)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-18 16:25:27

台中市議會今(18)日進行都發、建設、水利業務質詢，民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、蔡耀頡針對日前道路接連出現嚴重路面塌陷破洞進行質詢表示，據建設局所提供的資料，道路凹陷不平每月平均通報高達2000個坑洞。江肇國說，日前盧市長曾經發起「抬頭看天空」的活動，建設局若再繼續抱持消極態度，乾脆發起「低頭看道路」運動，請民眾自己多多注意道路有無破洞。

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江肇國表示，文心南路天坑發生的第一時間，盧市長指示四項原則，包含查明原因、追究失職、進行路檢、賠償損失。根據建設局養護工程處提供統計數據，台中市5月至今通報道路塌陷破洞高達8000多個洞，平均每月通報道路坑洞約有2000個，他建議，建設局面對每一個道路破洞都應該遵循盧市長的「四大原則」，而不是要等到報上新聞，建設局才以專案處理。


賴佳微表示，市民都在關注台中哪裡又破洞了？甚至網路上民眾都在嘲諷台中變成韓劇「某一天滅亡來臨」或是電影「天坑」的拍攝的場景。但是發至此，市府對於問題的根本到底掌握了沒？難道總要有人受傷了才來重視嗎？請建設局務必重視民眾的用路安全，也不要再讓這樣的事情一而再再而三的發生。


周永鴻表示，審計處108、109年連續兩年都對建設局提出道路管養規範不清、委外道路巡查督導不周等意見。他去年也針對3D管線圖資建置進度質詢過建設局。道路破洞問題應該系統性處理，建設局應有清楚的巡查管理規範，並且督導委外廠商。3D管線圖資、區域道路管養地圖以及道路管養規範也要儘速完成，才不會讓基層無所適從，進而讓市民安全受到威脅。


議員指出，盧市長曾經發起「抬頭看天空」的活動，建設局若再繼續抱持消極態度，乾脆發起「低頭看道路」運動，請民眾自己多多注意道路有無破洞。議員們呼籲，建設局務必要以積極、高效率的態度處理道路問題，讓市民們有一個安全無虞的通勤環境。

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