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高雄境外移入確診者曾至屏市、潮州趴趴走　屏縣匡列4人

▲高雄市一名境外移入女性確診者曾於12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，屏縣府18日公佈其足跡，並陸續進行環境消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.18）
▲高雄市一名境外移入女性確診者曾於12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，屏縣府18日公佈其足跡，並陸續進行環境消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.18）

記者黃正忠／屏東報導

2021-08-18 18:03:52

高雄市一名境外移入女性確診者案號「15999」，8月17日預計返回印度工作前自行前往醫院篩檢，結果發現確診；該確診者曾於8月12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，屏東縣政府今（18）日公佈其足跡，並陸續進行環境消毒作業，及匡列4人採檢後到防疫旅館居家隔離。

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▲高雄市一名境外移入女性確診者案號「15999」，屏東縣政府今（18日）公佈其足跡表，匡列4人居家隔離。（圖／屏東縣政府提供,
▲高雄市一名境外移入女性確診者案號「15999」，屏東縣政府今（18日）公佈其足跡表，匡列4人居家隔離。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.18）
該名確診者足跡包括屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司B1、屏東轉運站商場-優尼聖運動用品店、燦坤3C-屏東自由店、永信水族館-屏東店、大樹連鎖藥局-屏東自由店、7-ELEVEN 欣欣鼎門市、行家五金百貨、潮州鎮好好鍋等處，及搭乘屏東客運班車。

屏縣府提醒曾出入相關場所民眾，請在最後接觸日隔日起14日內，進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。如有相關問題，請打08-7380208防疫專線。

該名確診者是在印度工作，5月17日從印度入境時有咳嗽症狀，PCR檢驗結果為陰性；她於台中集中檢疫所檢疫，5月30日解隔前再次採檢，PCR結果亦為陰性。個案預計8月19日返回印度上班，17自行到醫院採檢，結果卻為PCR陽性確診。

屏東已經連續多日沒有確診病例，再次出現確診者足跡，縣府除相關足跡場域加強清消外，並持續擴大疫調，避免出現疏漏形成破口，同時請民眾務必做好防疫措施，不要因警戒降級而鬆懈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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