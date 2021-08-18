高市藍營議員一句話疾管處再度至議會　綠營痛批濫權

我是廣告 請繼續往下閱讀
早在昨天就傳出國民黨議員將再度提調何惠彬至市議會。何惠彬的前同事、同時也是鳳山區市議員參選人蘇致榮昨天就在臉書發文，提醒國民黨議員，行政部門有所分工，何惠彬是專業的事務官，應該專注在防疫工作上，議場上還有衛生局長黃志中，專業醫師出身的黃志中絕對可以代表防疫團隊答詢任何防疫相關問題，希望國民黨不要為了在議事廳作秀而影響高雄市的防疫工作。
對此，左營楠梓市議員參選人黃偵琳也痛批，繼邱于軒之後今天又再度叫疾管處長到議會，國民黨是不是把疫管處長叫來議會叫上癮了？防疫之路戰戰兢兢，疾管處長必須堅守崗位，不是讓民代呼之即來、揮之即去！一句「處長謝謝妳，辛苦了，妳可以離席了」，到底把基層的公務人員當什麼？
黃偵琳強調，基層人員的辛苦有眼睛的都看的到，歡迎各位大議員們在議會公開誇讚，但有必要這麼大的官威，把處長叫到現場褒揚？簡直是極權國家上位者對待別人的方式，不愧是國民百年大黨！
前鎮小港市議員參選人黃彥毓也將陳若翠議員於8月6日發送200份「奧運雞排」一事反酸指出，針對陳若翠議員今早在議會詢問市長指揮中心有沒有「防疫破口」，已經替她整理出防疫破口在哪裡，分別在文橫二路、忠孝二路、忠孝二路、七賢二路，以上地點為陳若翠罔顧群聚風險、發送雞排的地點，黃彥毓認為，第一線防疫人員都非常忙碌，更不用說必須負責高雄疫情行政作業的疾管處長，這段時間忙碌到有家歸不得，陳若翠今天將疾管處長叫來市議會？難道是邱于軒議員教的？在他看來，陳若翠才是高雄最大的防疫破口！