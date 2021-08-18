名家論壇》黎榮章／朱江對決　誰能帶領國民黨走出同溫層

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進一步分析國民黨主席呼聲最高的朱立倫、江啟臣和其他藍營要角的網路聲量，可發現朱、江兩人好感度都只贏過連勝文，朱立倫的聲量甚至倒數第二，顯然兩人都未能形成共主之勢；倒是韓、侯兩人好感度與聲量均高，國民黨內部甚至流傳一種說法，「朱立倫跟江啟臣兩人的支持度加起來，都還沒有韓國瑜一個人多！」對應在網路聲量上，也相當一致。
綜觀過去這段時間，侯、韓兩人所形塑的人格特質與主打議題截然不同，侯友宜專心防疫，並說出民眾對疫苗空窗期的憂慮，這些行為給予了一般民眾穩定可靠的信賴感；韓國瑜則最關心「苦人」，最近他針對五倍券發聲，稱政府怎麼能要他們「先拿出1000元來換振興券」，說出藍營內部鐵粉的共同感受，認為韓國瑜最與基層站在一起。
此次國民黨主席選舉，新任主席的最大目標就是要帶領國民黨打贏2022地方選戰，再於2024大選奪回政權。因此，除了團結既有的藍營鐵票，同樣重要的是必須獲得中間選民支持。可發現目前國民黨籍的韓國瑜、趙少康兩人有將近五成的聲量來自個人官方臉書的同溫層，號召藍營同仇敵愾的態勢明顯。
而民進黨主席蔡英文、民眾黨主席柯文哲，甚至是侯友宜的聲量來源，這三人個人臉書的聲量都不超過3成，相較於引起黨內團結，三人聲量的向外擴散效果較為明顯。相較之下，朱立倫與江啟臣兩人既無法向韓、趙般號召黨內團結，又無法如蔡、柯、侯三人跳脫同溫層走向廣泛群眾，從網路聲量來看，兩人都還有很大的進步空間。
目前看來，國民黨主席靠較為激進的手段批評執政黨，例如江啟臣16日率黨團到行政院外抗議，意圖用激進行動掀起藍軍激情，形塑共主形象，但若無法做到像韓國瑜、趙少康般一呼百應，引發全黨上下同仇敵愾，氣勢只會隨時間而逐漸走弱，且從過去選舉結果來看，國民黨更重要的是走出同溫層，爭取中性支持者、把支持群眾的餅做大，若欲爭取黨主席的候選人缺乏此思維，2022和2024想要「綠地變藍天」，恐怕難以如願以償。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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