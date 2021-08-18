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巫苡萱深V「邪惡視角」撿手機　蔡凡熙瞬間羞爆：不行！

▲蔡凡熙（左）、巫苡萱體驗G Studio 3D虛擬攝影棚直播。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡凡熙（左）、巫苡萱體驗G Studio 3D虛擬攝影棚直播。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-18 16:55:52｜2021-08-18 16:58:21

「啦啦隊女神」巫苡萱、蔡凡熙今（18日）現身G Studio 3D虛擬攝影棚直播，為「橘子嘉年華暑期版」開展記者會站台，兩人都是電玩界骨灰級玩家，現場PK《跑跑卡丁車》點擊速度，蔡凡熙大展「金手指」神功完敗巫苡萱，贏得女神答應電影約會。向來有「姊弟戀達人」形象的蔡凡熙，被問到巫苡萱是不是理想型？他笑說「平常會滑一下IG」，默認有關注巫苡萱，巫苡萱也大方傳授「撩年下男祕技」，身穿火辣洋裝在蔡凡熙面前掉手機，接著性感深蹲撿起，讓蔡凡熙害羞得眼睛不敢直視：「不行不行，不能看她。」

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▲巫苡萱（左）火辣撿手機讓蔡凡熙不敢直視。（圖／記者葉政勳攝）
▲巫苡萱（右）火辣撿手機讓蔡凡熙不敢直視。（圖／記者葉政勳攝）
巫苡萱是《天堂M》資深玩家，自爆學生時期就喜歡拎著書包每天衝網咖，疫情期間也在家瘋狂打電玩，還被鄰居投訴過，有沒有遇過豬隊友？巫苡萱笑說有一次打王的時候，隊友玩到一半跑廁所，手機沒有訊號直接登出，這個人就是「樂天女孩」的琳妲，不過琳妲後來撒嬌求饒：「我就肚子痛啊。」天兵個性讓巫苡萱沒轍，笑說：「沒辦法對她生氣。」

而蔡凡熙「資深宅男」從小學一年級養成，為了買《新楓之谷》裝備，最少課金10萬元，他坦言玩電動時很專注，若女友來打擾，會暫時推開女友說：「等一下。」巫苡萱好奇：「那怎麼練就金手指？」蔡凡熙害羞說：「因為打電腦眼睛看著螢幕，要知道手指在哪個位置，所以就很熟練，有沒有用在其他地方就不好說了。」

▲巫苡萱（右）、蔡凡熙現場PK金手指。（圖／記者葉政勳攝）
▲巫苡萱（右）、蔡凡熙現場PK金手指。（圖／記者葉政勳攝）
巫苡萱隨著疫情解封重回《星光歡樂城》主持崗位，她表示搭檔徐乃麟瘦了很多，合作起來「大家都很有活力跟默契」，疫情期間身材如何維持不走樣？她說：「我在家都穿睡衣，就懶得去樓下拿外賣，自己下廚少油、少鹽、少糖，就會慢慢變瘦。」至於感情狀態，巫苡萱以一句成語「駟馬難追」形容，似乎頗為搶手。

而蔡凡熙與黃秋生、莊凱勛的實境節目《開著餐車交朋友》中途喊卡，他透露：「前陣子秋生哥舞台劇演出，有傳訊息給他，祝他演出成功。」預計等年底黃秋生歸隊後繼續開錄。現場蔡凡熙、巫苡萱喊話互相支持新作，巫苡萱要揪粉絲進電影院支持蔡凡熙新片《再說一次我願意》，蔡凡熙則答應購買巫苡萱《苡見鍾情 巫苡萱數位寫真》，他透露已經在線上搶先目睹照片：「非常的辣。」還爆料身邊好友知道他和巫苡萱同台，嫉妒大喊：「你怎麼可以這樣。」

▲巫苡萱（右）自創《橘子嘉年華》加油啦啦操，蔡凡熙現場模仿完成度100%。（圖／橘子提供）
▲巫苡萱（右）自創《橘子嘉年華》加油啦啦操，蔡凡熙現場模仿完成度100%。（圖／橘子提供）
聊到「橘子嘉年華暑期版」5天精彩直播節目，巫苡萱表示想最看日本歌手連線，「因為非常喜歡日本文化，超想去日本，能在『橘子嘉年華暑期版』看到知名日本歌手ASCA的連線節目與粉絲對談，真的太感動了。」她也非常期待8月21日晚間的《天堂M》「旗幟戰菁英賽」。而身為資深《新楓之谷》玩家的蔡凡熙，提到自己最期待「橘子嘉年華」各遊戲的直播與競賽部分，尤其是《新楓之谷》，畢竟自己是課金玩家，最新進展一定都要跟到。兩人邀請粉絲們在8月22日鎖定beanfun!與遊戲橘子Gamania粉絲團「橘子嘉年華」《GASH女神 就愛你這包》直播，巫苡萱會以GASH女神身分出席，以及可愛的虎牙陳伊，兩位女神陪伴玩家一同闖關，完成任務蒐集女神卡，撩動粉絲的心。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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