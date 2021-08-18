名家論壇》吳崑玉／藍營部落長老們的阿富汗惡夢

美軍一撤軍，阿富汗兵敗如山倒，總統跑了，部隊散了，塔利班即日進城接管政權。震波掃到台灣，藍營膝反射的欣喜若狂，批量生產「今日阿富汗，明日台灣」的「藍莓紅肉芒果乾」，大肆宣揚美國不可靠，要跟對岸好好談。





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等等，讓我們先把阿富汗的狀況搞清楚。





2001年美國確定蓋達組織幹了911之後，要求庇護賓拉登的阿富汗塔利班政權交人，但當時的塔利班領導人歐瑪拒絕。於是美國從「十二猛漢」開始，與北方聯盟合作，進軍阿富汗，推翻塔利班政權，神學士們轉去鄉下打游擊。





2013年強硬派歐瑪病死後，左右手曼蘇爾繼位，塔利班分裂為三個派系，又跟伊斯蘭國的巴格達迪鬧翻。各國覺得塔利班有點不一樣了，試圖接觸。2015年加尼領導的阿富汗政府跟塔利班在巴基斯坦展開談判，中美都有派人參加，此為和平試探的開始。





2016年左右曼蘇爾被美軍炸死，第三代領導人阿洪扎達繼任，實權卻操在塔利班政治委員會負責人巴拉達爾手上。巴拉達爾也正是與中國王毅會談的首腦，在外交與內政上都具有決定性影響力。也是自此時起，外界開始覺得塔利班變得比較靈活好談，和平談判進程加速。





但談判過程並不順利，更像是談談打打兩手策略。2018年2月加尼宣佈塔利班為「合法政治團體」，換來塔利班宣佈停火。沒想到2019年1月，塔利班便襲擊了「國家安全總局」重要基地，傷亡破百，重創阿富汗情報系統。此後塔利班繼續游擊戰削弱政府軍，另方面則藉和談要求釋放戰俘，昏庸總統加尼也多次同意妥協。結果塔利班愈打愈強，政府軍愈談愈弱。





大約2018年左右，歐巴馬政府便開始與塔利班秘密談判，主要條件就是美英撤軍換塔利班不支持恐怖主義。但過程就如上述，談談打打，邊談邊打，塔利班照放IED，美軍戰機與無人機照常起飛支援前線。直到川普上任，財務成本促使談判加速。2020年2月29日，美國與塔利班簽署「杜哈協議」，美國撤軍，塔利班與蓋達和伊斯蘭國劃清界線，與阿富汗加尼政府展開和平談判。但因加尼拒絕釋放囚犯，衝突再起。但至此美軍撤離已只是時間問題，塔利班可以不打美軍，但不可能放過加尼等與美軍合作的本地人，政府軍已軍心渙散。





2021拜登就任總統後，抓著比他強硬百倍的川普都已簽訂阿富汗撤軍協議這條梗，立即宣佈將從5月開始撤軍，911前撤離完畢。沒想到限時令成了催命符，7月2日美軍巴格拉姆空軍基地無預警的一次撤光，丟棄大批私人物件、車輛、與裝備，整個情況就像是逃離戰場，而非有秩序撤退。至此，阿富汗狀況已經失控，塔利班迅速擴張勢力，中國也快速與塔利班見面達成協議，以經濟投資換取不支持東突運動。8月15日，阿富汗總統加尼現金帶好帶滿逃去塔吉克，塔利班班師回朝，重掌政權。





從這段歷史可以學到幾件事：





第一，「談」與「打」是一體兩面，不是可以分開的個別事項。不論美國或塔利班，都是「談談打打，邊談邊打」，打是本體，談是手段，談不成就打，談成讓你鬆懈了也打，而且打在七寸要害(國安局)。雙方都打不下去才會認真談、好好談。只要有一方佔盡優勢，就根本不會跟你談。美軍一撤，大批投降，塔利班和加尼談有什麼好談的?!還是老話，「沒有打的本事，就沒有談的籌碼」，那些只想談拒絕打，以為不打才好談的藍營人士，才像是加尼級的廢柴。





第二，要談，先得搞清楚誰跟誰談?在那談?談什麼？怎麼談？談完誰能保證履約?不履約者如何懲罰?





美國、中國這些大國，腦袋都是很清楚的。像歐瑪那種死硬基本教義派，是沒什麼好談的。巴拉達爾至少表面上看起來是個務實派，是個有實權又可以談的人，所以各國願意跟他談。兩岸狀況剛好顛倒，胡錦濤時代人事與氣氛比較可以談，但習近平霸氣外露，天天戰狼，不談統一就沒什麼好談的?請問這是要怎麼談?還能跟誰談?藍營不怕那天談判統一，對口的是胡錫進嗎?帶隊上岸接收的特首如果還是老胡，藍營還想留活口嗎?從政治協議到商業合約，老共事後違約前科累累，今天打狗，明天罵雞，你信得過嗎?





第三，不論1949、1975、還是2021，只有紀律如鐵的部隊能夠進行有秩序的撤退或轉進，烏合之眾與群眾的選項永遠只有投降、潰散、與逃難。戰線可以僵持數年，但崩潰總是只有五分鐘，不論軍事或政治領導人的首要任務，就是防止這種心理崩潰。武器老舊、通訊斷線、糧彈俱無、兵士飢渴、貪污腐化、昏庸無能、錯誤決策、號令不行…，任何一條都可能造成整個部隊的心理崩潰，政府高層依賴的軍事力量一夕灰飛煙滅，這才是政軍領導者最需關心的事。組建一台機器需要一萬個零件，但崩潰只需要一顆斷裂的螺絲釘。政治領導人們該用心的地方是整個系統的管理與優化，而不是公關與面子。





阿富汗其實是個很好的政軍研究案例，讓我們看見綠營的「唯美」其實沒那麼鐵，藍營的「中出」也沒那麼威。一切國際事務都是在現實中行進，政治領導人們別再把自己降成山村長老們同個等級，以膝反射來認識問題，以私人恩怨來界定是非，台灣才可能在談談打打間，找出一條務實可行的道路。











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





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