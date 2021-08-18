疫情期間行動通訊申訴暴增　NCC：用量多、改善難

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日公布今年第2季的通訊消費申訴監理報告，報告中指出，今年5、6月國內行動通訊申訴量大幅增加。NCC表示，這是由於民眾居家上班、上課，使用行動通訊網路用量明顯成長，加上業者因防疫關係無法到家戶現場改善，會持續督促業者監測。
記者張志康/綜合報導
2021-08-18 16:58:30
在昨日的報告中指出，5月、6月行動通訊類申訴案分別為619件與759件。6月更創下2年半來單月申訴量新高，五大電信業者申訴量年增率都超過3成，有業者甚至暴增1.5倍。
NCC今日表示，自5月中國內爆發本土疫情，全國疫情警戒升至3級後，不少民眾居家辦公，增加行動通訊的網路使用量，根據五大電信業者的統計資料，民眾5月行動通訊網路平均用量月增11到14%，6月更逼近2成，成長幅度最高的單一業者月增幅度達到23%。
NCC認為，由於疫情期間消費者使用行動網路的行為發生改變，很多民眾居家辦公、遠距教學，不會再使用到公司網路，導致部分地區站台負載過高，影響使用感受，也會督促電信業者加強涵蓋、調整系統參數，並針對增高負載站台進行優化與擴容作業。
另一方面，NCC也指出，受到疫情影響，行動通訊業者訊號改善時程有所延宕，業者無法到家戶進行現場勘查、改善，也導致民眾申訴增加。
NCC表示，透過公布申訴報告，也是希望充份資訊揭露，如果消費者對於某家業者服務不滿意，也可以轉換業者。