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教師何辜？藍委轟教育部：快篩、學生防疫品只補助100元

▲國民黨立委鄭正鈐替教師發聲。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）
▲國民黨立委鄭正鈐替教師發聲。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-18 16:58:55｜2021-08-18 17:04:26

針對9月即將開學，國民黨立委鄭正鈐18日表示，行政院長蘇貞昌7月中承諾，開學前會讓老師等教育人員完成接種疫苗。但至今高中以下教師有3萬2千多人尚未施打，補教業者中包含課輔班、安親班也有3萬7千多人未打疫苗。蘇貞昌的承諾跳票。

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根據教育部公布的防疫指引，要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，第一次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每7天還須定期快篩。鄭正鈐表示，些打不到疫苗的教師，必須自行負擔這些定期的快篩費用。教育部在遭到批評後，雖然同意補助學校費用，但也只是看似「補助」，實則只是敷衍應付罷了，但「打不到疫苗，不是老師的錯」。

鄭正鈐說，教育部僅以每個學生補助100元方式，補助學校加強防疫設備。但這每學生100元的補助，光TPE材質隔板一組就要200元，連買隔板都不夠了，教育部卻要求除了隔板之外，還要包含快篩試劑、備用口罩與消毒用酒精，而且口罩與酒精支出必須要佔補助經費一定比例。這樣的補助要求，那些未施打疫苗教職員的快篩費用，根本就會被排擠掉。

鄭正鈐表示，打不到疫苗，不是老師們的錯，是政府疫苗始終不足的問題。政府肇下的因，就應承諾教職員的快篩費用「全額補助」。怎可讓這些因政策失當打不到疫苗的教職員們，現今為了符合政府的要求，還要自掏腰包負擔快篩費用？

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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