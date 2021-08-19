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影／保養品包裝上沒寫保存期限怎辦？他分享6大關鍵方法

▲ 保養品沒有寫保存期限怎麼辦？他分享 6 大關鍵準則。（圖／萬花瞳 Kaleido eyes 授權）
▲ 保養品沒有寫保存期限怎麼辦？他分享 6 大關鍵準則。（圖／萬花瞳 Kaleido eyes 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-19 15:00:00

許多愛美人士會趁百貨周年慶、節日打折活動購入喜歡的保養化妝品囤貨，但有時卻常常囤到忘記使用，或者是用不完，加上包裝瓶上沒有寫上保存期限，這個時候應該怎麼判斷保養品還能不能使用呢？時常分享美妝保養心得的YouTube頻道「萬花瞳 Kaleido eyes」，便分享6大關鍵方法，提供給大家檢查的小祕訣！

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▲ 只要使用品牌名與批號，就可以查到該商品的有效期限。（圖／萬花瞳 Kaleido eyes 授權）


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▲ 歐盟PAO標章，6M則代表建議開封後6個月內使用完畢。（圖／萬花瞳 Kaleido eyes 授權）

根據台灣法規，彩妝保養品上都必須標誌上製造日期與保存期限，但必須注意到的是其期限是指「未開封」的狀況下。「萬花瞳 Kaleido eyes」分享 6 大觀察關鍵方法：

1. 從外包裝觀察有效期限，若遇見包裝遺失或沒有標記日期，則推薦「線上保存期限查詢工具網站」（Cosmetic calculator）網站。輸入品牌名與批號，即可查到該保養品的保存期限。但小小缺點是僅有知名的歐美品牌較容易查得到，若是日韓商品就比較困難。
 

2. 開封前/後的有效期限，並不一樣：

a. 開封後的保養品，就不是包裝上方的有效期限了。
b. 開封後的保養品接觸到空氣之後，會開始氧化、長細菌、黴菌。
c. 開封後的保養品，根據歐盟化妝品法規 PAO 標章（Period After Opening；開封後保存期限)，其標章由「開罐圖示」與英數字代表，代表開罐後建議可使用的保存期限。例如開罐圖案加上數字 6  、英文字 M ，則代表建議開封後 6 個月內使用完畢。


3. 保養品在有效期限內，是否就可以安心使用？對此「萬花瞳 Kaleido eyes」則表示「不一定」。若發現保養品已出現「變色」、「油耗味」、「霉斑」、「黑點」、「油水分離」等，品質不穩定的情況，建議不要使用，避免造成皮膚損害。

4. 開封後的保養品，不建議擺放至濕度高、忽冷忽熱的空間，如浴室、洗手間，容易加速保養品成分變質，建議擺放至房間陰涼處。

5. 攜帶保養品外出時，應避免保養品因車內溫度、紫外線照射等，讓其產生變質，因隨身攜帶包包避免高溫曝曬。

6. 使用完保養品時，必須要保持瓶罐清潔，建議可以使用衛生紙、化妝棉，把瓶口周圍殘漬擦拭掉，避免連帶瓶內成分變質。挖取時也不建議直接使用手，可用專屬的挖勺工具，才不會容易讓手部細菌入侵保養品內。（影音編輯：謝美伶）


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▲ 保持瓶蓋清潔，或使用專用挖勺工具，避免細菌入侵。（圖／萬花瞳 Kaleido eyes 授權）

▶ 感謝授權：萬花瞳 Kaleido eyes
原始影片：https://youtu.be/RL6kee-z6v8

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