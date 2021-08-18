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68歲女星懷孕3個月！孩子的爸29歲　被tag才知超傻眼

▲Lyn May（右）發文提到自己懷孕3個月了。（圖／翻攝Lyn May IG）
▲Lyn May（右）發文提到自己懷孕3個月了。（圖／翻攝Lyn May IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-18 18:54:30

68歲的墨西哥女星Lyn May近日在IG宣布懷孕3個月的喜訊，而孩子的爸爸則是曾與她一起拍攝MV的29歲男歌手Markos D1，消息震驚外界。原本是喜事一樁，沒想到Markos卻透露根本不知道Lyn May懷孕，讓整件事陷入羅生門。

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Lyn May在9日於IG曬出與Markos D1的親密合照，並表示：「我很高興我已經懷孕3個月了，Markos會很高興成為爸爸。」還特別在文中標記了Markos，而合照中，Markos親密地從後頭抱Lyn May。

▲Lyn
▲▼Lyn May（上圖右、下圖）發文提到自己懷孕3個月了，孩子的爸是Markos D1（上圖左）。（圖／翻攝Lyn May IG）
▲Lyn
針對此事，Markos回應合照是在2019年合作MV時拍攝的，私底下與Lyn May沒有任何交集，更別說交往，但是在幾個月前，2人一起參加電視節目喝了酒，因為喝多了讓他斷片，只記得Lyn May以住比較遠為由，去他家睡了一晚，醒來後2人也不是在同一張床上，沒想到會發生這樣的事情。而他試著聯繫對方，可是Lyn May手機始終關機，Markos負責任地表示，如果懷孕一事為真，他願意給予Lyn May幫助與陪伴。


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