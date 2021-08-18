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藍黨魁之爭　中常會將邀4黨魁候選人報告黨務革新計畫

▲國民黨主席選戰開打，有前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中挑戰黨主席江啟臣。（圖／資料照片）
▲國民黨主席選戰開打，有前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中挑戰黨主席江啟臣。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-08-18 18:11:52｜2021-08-18 18:12:09

國民黨今（18）日召開中常會，中常委會中提案邀請目前4位黨主席候選人到中常會進行報告，文傳會主委王育敏在會後轉述，未來將會安排4位主席候選人，包含前主席朱立倫、現任主席江啟臣、前彰化縣縣長卓伯源和孫文學校總校長張亞中，到常會報告黨務革新計劃。

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為增加黨主席選舉能見度，中常委原本提案指出，距離9月25日主席選舉投票日還有5次常會，因此建議每一次會議，邀請一位主席參選人做黨務革新計劃分享，提出願景抱負；但後來常會中討論認為，4人一起報告才能比較政見差異，最後會中決議，將會安排4組候選人到常會報告，但時間尚未定案。

另外，常委也提案修正全國青年工作委員會總會長選任限制，為了利於青工會務推動發展，也能讓身為指定中常委的青工總會長，任期與選任常委一樣都成為兩年，將青工總會長任期由現行任期一年「不得連選連任」，修正為「任期一年連選得連任一次」。

至於黨主席選舉的「選監委員會」，會中通過黨中央推薦由前副主席曾永權為首，成員包含組發會副主委郭志龍、王能章、前考紀會主委魏平政、陳長龍等5人；黨主席候選人推薦4人，包括卓伯源陣營推薦前常委謝坤宗、朱立倫陣營推薦前常委姚江臨、江啟臣陣營推薦新北市議員陳明義、張亞中陣營推薦組發會前主委張雅屏。

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