高端向下開放到20歲！一小時內湧入8萬多人預約接種
中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，自今天下午四點起，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]民眾」預約施打高端疫苗，估計約有29.8萬人。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-18 18:29:01｜2021-08-18 18:29:07
指揮中心發言人莊人祥表示，這波增加高端疫苗接種預約中，有29萬4000人符合預約資格，從今天下午4點到5點間，一個小時的時間，目前完成預約的人數是8萬2000人，大約佔了27.99%。
另外，針對台灣電力公司昨日傳出有群聚確診事件，對此，莊人祥也表示，目前將對同層樓所有人進行PCR採檢，現在已經採檢181人，今天還有150人左右會接受採檢，其他樓層的人員則是會做快篩，目前正在進行中，有相關採檢結果指揮中心將在明日對外說明。
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