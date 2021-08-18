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為何藍綠執政都不願「發現金」？謝金河曝背後算計：常態

▲因應台灣受到新冠疫情衝擊，行政院擬推出「五倍振興券」來刺激消費、振興經濟。圖為2020年所發行之3倍券（示意圖／NOWNews資料照）
▲因應台灣受到新冠疫情衝擊，行政院擬推出「五倍振興券」來刺激消費、振興經濟。圖為2020年所發行之3倍券（示意圖／NOWNews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 19:01:42

因應台灣受到新冠疫情衝擊，行政院擬推出「五倍振興券」來刺激消費、振興經濟，由於預計將免付1000元，也被質疑與當年馬英九當年的消費券幾乎相同。更有不少聲音認為，直接發現金最實際。對此，財信傳媒董事長謝金河則以「政治經濟學」層面做出分析。

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謝金河提到，在疫情逐漸收斂之後，政府的下一個任務是救濟這次在三級警戒中，幾乎停止呼吸的內需產業，從三倍券，五倍券，到要不要民眾掏1000元？後來改成政府全部買單的五倍券，拍板定案！而在野黨則主張發現金，甚至為黨主席選舉發動抗爭造勢。「其實背後大家都有不同的算計！」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
謝金河說，這次從三級警戒，隨著疫情控穩，收斂，大家都發現中央，地方經常不同調，中央積極朝著開放的方向規劃，地方政府則從嚴把關，甚至暗中抵制，連執政黨的地方首長也跟中央不同調；他認為，「這是因為，執政的中央政府要承擔民生經濟發展的責任，警戒愈久，經濟的代價愈大。但地方首長在意的是疫情只要守住，明年的選舉就可以過關，大家的盤算不同，於是，大家看到游泳池，溫泉等開放，但洗浴設施不開放，這個半套措施，逼得業者繼續關閉下去，但行政權在地方，中央沒輒」。

▲謝金河分析（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河分析「五倍振興券」的背後政治經濟學。（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河繼續說，這次振興內需產業當然是中央政府的責任，必須卯足全力，首先是如何把振興經濟的力道發揮到極致，其次是讓這次受害最重的內需行業，真正得到救助。這時候時機選擇要對，如果疫情再失控，神仙也難救，政府必須算好時機。再來，是讓振興券創造乘數效應！這當中，為什麼不發現金？因為政府救助受害產業，已經發出1500億的錢給企業，這個時候，再發現金給個人，如果個人把錢放口袋，這個錢不會創造乘數效果。

▲13年前馬政府發放消費券，去年菜政府發放三倍券。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲13年前馬政府發放消費券，去年蔡政府發放三倍券。（示意圖／翻攝爆廢公社臉書）
他隨後也提及其他地區的狀況，「這次香港也發行電子消費券，每人5000港元，這個香港的消費券有很多限制，例如，不能拿到國外消費，不能作為個人轉帳，不能作為交通開支，也不能購買金融商品，也不能拿去繳電費等支出，規定十分嚴謹，只能作為本地零售，本地餐飲，本地服務業商戶，及本地網購平台等使用，看起來比台灣嚴格許多」。

謝金河最後也感慨「台灣的在野黨不斷杯葛，力主發現金，當然不願見振興五倍券發揮效益，這也是政黨角力的常態。過去馬政府發消費券，民進黨主張發現金，現在民進黨執政，變成國民黨主張發現金。對執政黨來說，像雨水飄落在集水區，讓這次受到傷害的產業可以得到救助，這才是真正的核心！蘇院長說五倍券是會長高，長胖的現金，這個比喻很好！」（編輯：潘毅）

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