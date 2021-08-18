台灣電動車產業發展新頁　綠色能源政策引領全球

台灣友善的綠能政策、優質且具市場性的綠色運具及開放的投資環境等因素，讓國際投資機構看到商機，全球知名的金融投資機構麥格理集團繼投入台灣離岸風電等再生能源產業後，近日與台灣電動巴士大廠凱勝綠能、電動機車大廠能海電能簽訂合作備忘錄，結合資本市場與綠能產業，以創新的合作模式搶攻台灣電動車市場。





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麥格理資本已深耕台灣逾17年，除積極參與台灣再生能源各項業務外，並長期支持台灣在地產業與政府政策。此次麥格理資本下的麥格里綠投資集團將運用其團隊多年的工程技術及投資經驗，與台灣國內優質電動運具製造商-凱勝綠能、能海電能攜手合作。





▲國內外業者將共創台灣完整綠能生活型態與產業鏈，進而推升台灣成為全球低碳環境標竿。（圖／凱勝綠能提供）

凱勝綠能致力於開發更多節能環保的綠色運具與相關產品。主要產品包括電動大客車、電動汽車和電動堆高機，其中K9系列純電動大客車截至今年6月為止，已在台灣達到銷售173輛之佳績，去年於嘉義馬稠後工業區設立電動車萬坪製造基地並開始量產，以支持政府電動公車國產化政策，確實執行國產化研發目標。





凱勝綠能表示，此合作案預期將大幅提高國內客運公司採購電動公車的意願，進而促使交通部2030年市區公車全面電動化及低碳運輸環保政策得加速達標。為因應此重大合作案，凱勝將啟動現金增資規劃、擴增產能及加速開發新車款計畫。





能海電能成立於2006年，擁有快充式電動機車整車、快充式電池等產品，並具規劃建罝各式充電站的專業能力。營業項目以快充式電動機車銷售、各式電動車充電站之規劃與設置及開發儲能系統為主。透過此次合作案，能海電能將規劃快速完成國內機車快充充電椿的建置及新產品的開發。為因應未來各式車款的開發與生產，預計於今年底前完成公開發行。



