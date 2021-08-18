後疫時期推出電影《期末考》　史哲：做好防疫看台灣電影

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▲史哲呼籲，做好防疫走進劇院看台灣電影，彌補被疫情中斷的台灣人情與交流。（圖／截自史哲臉書）

× ▲史哲呼籲，做好防疫走進劇院看台灣電影，彌補被疫情中斷的台灣人情與交流。（圖／截自史哲臉書）

▲史哲今天下午與《期末考》片中演員一同返校！再一次享受高雄、享受阿蓮的好風光。（圖／截自史哲臉書）

× ▲史哲今天下午與《期末考》片中演員一同返校！再一次享受高雄、享受阿蓮的好風光。（圖／截自史哲臉書）

▲ 國民阿嬤陳淑芳（右）頒發獎狀給到場支持的高雄市副市長史哲（左），感謝高市府支持國片。（圖／高市府文化局提供）

× ▲ 國民阿嬤陳淑芳（右）頒發獎狀給到場支持的高雄市副市長史哲（左），感謝高市府支持國片。（圖／高市府文化局提供）

史哲副市長進一步說明，市府提出「高雄後疫文化振興協力計畫」，提供免費快篩和防疫顧問服務，保障藝文工作者和市民健康。凡規劃於高雄市勘景拍攝之劇組，皆可於開拍前7-10天備妥申請資料，向文化局申請免費快篩試劑，或於指定時段至民生醫院進行免費快篩檢測。



