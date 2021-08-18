後疫時期推出電影《期末考》　史哲：做好防疫看台灣電影

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史哲今天下午與《期末考》片中演員國民阿嬤金馬影后陳淑芳、金鐘視帝藍葦華、金鐘女配楊小黎、亞太影后陸弈靜、桃影影帝吳宏修、金馬入圍新人邱志宇等人一同返校，再一次享受高雄、享受阿蓮的好風光。
《期末考》故事講述台灣偏鄉教育面臨少子化衝擊的現象，男主角藍葦華細膩詮釋一名代課老師為等待一紙續任聘書，在期末考前七天，掙扎於教育與尊嚴的處境。堅強演出陣容加上極具議題性的主題，吸引觀眾關注。
史哲在臉書貼文表示，今年可能是開國以來少數沒有期末考的一年，期末考被疫情沒收的一年。「期末考」是三級警戒解封後第一步上院線的國片，勇氣可嘉，重點是後疫時代大家要共同面對。
史哲指出，《期末考》凸顯台灣自己的電影作品是重要的，不要忘記這塊土地和土地上的人、故事。他呼籲全台、尤其高雄人更要來觀賞。同時更邀請大家走入戲院，以台灣電影來彌補被中斷的人跟土地、人跟人互動的過程，還有那些溫暖的人情與交流。
史哲強調，高雄市政府長期以來支持影視產業發展，此次《期末考》也是高雄人協同出品的精彩作品。《期末考》更有七成在高雄拍攝，呈現出高雄的樸實日常。片中的校園場景和演出的小朋友就是來自高雄阿蓮國小峰山分校的學生，邀請大家一起支持高雄孩子初登大螢幕。
史哲副市長進一步說明，市府提出「高雄後疫文化振興協力計畫」，提供免費快篩和防疫顧問服務，保障藝文工作者和市民健康。凡規劃於高雄市勘景拍攝之劇組，皆可於開拍前7-10天備妥申請資料，向文化局申請免費快篩試劑，或於指定時段至民生醫院進行免費快篩檢測。