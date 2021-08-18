高市今新增１例確診　市府：舊感染個案社區感染風險極低

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衛生局指出，為釐清其可能感染途徑，在收治住院後確認個案近三個月均無呼吸道症狀且無相關就醫史。再次採檢複驗後結果PCR陰性，且血清抗體Anti-S＞5000、Anti-N=149.1、IgM陰性、IgG陽性，配合其7月23日已接種第一劑AZ疫苗綜合研判，此應為舊感染個案，康復後3-5個月內PCR呈現陰陰陽陽狀況，評估社區感染風險極低。
高市府今天也公布該女8月3日到16日共23處公共區域足跡點，活動範圍以戶籍地路竹區、鄰近的湖內區為主，大多是便利商店，還有麥當勞、星巴克等店家，環保局針對23處公共區域足跡點，已完成環境消毒作業，請民眾可以放心。
值得一提的是，該女期間曾搭乘大眾運輸工具，8月9日下午曾從楠梓公車轉運站搭28號公車到文藻站，當晚再從台鐵楠梓車站搭火車到路竹車站回家；8月13日下午從台鐵新左營站搭火車到岡山車站，8月13、15日均有搭公車R71A從正義社區站到岡山轉運站。
高市府也重申，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及外出全程佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，並主動積極配合各項防疫措施，才能避免病毒傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。